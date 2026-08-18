அஜித் குமாரின் ‘DareDevil’: ஷாலினி தயாரிப்பில் உருவாகும் படத்தில் மோகன்லால் நடிக்கிறாரா?

தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமான நடிகர் அஜித் குமார், 'குட் பேட் அக்லி' படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுடன் கைகோர்க்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு 'டேர் டெவில்' என தலைப்பிடப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திரைப்படம் நடிகர் அஜித்தின் மனைவி ஷாலினி அஜித் குமாருக்கு ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது. அவர் 'பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் புரொடக்ஷன்' என்ற தனது புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறார். திரைப்படத்தில் இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர் இணையவுள்ளது ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'டேர் டெவில்' திரைப்படத்தில் மலையாள திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகக் கூறப்பட்டது. ஆனால், அவர் இப்படத்திலிருந்து விலகியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. அவருக்குப் பேசப்பட்ட சம்பளக் குறைபாடு அல்லது கருத்து வேறுபாடு காரணமாகவே அவர் இப்படத்தில் நடிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது தொடர்பாகப் படக்குழுவிடமிருந்தோ அல்லது மோகன்லால் தரப்பிலிருந்தோ எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தயாரிப்புப் பணிகளின் தாமதம் காரணமாகத் தள்ளிப்போன நிலையில், வரும் 2026 செப்டம்பர் மாத இறுதியில் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இம்முறை அனைத்துத் தரப்பு குடும்ப ரசிகர்களையும் கவரும் வகையில் ஒரு மாறுபட்ட கதைக் களத்தை உருவாக்கத் திட்டமிட்டுள்ளார்.