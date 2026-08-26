சர்வதேச அரங்கில் புதிய சாதனை: காமன்வெல்த் பளுதூக்கும் வீரர் ராஜா முத்துபாண்டிக்கு நடிகை சிம்ரன் நேரில் வாழ்த்து!

காமன்வெல்த் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்த பளுதூக்கும் வீரர் ராஜா முத்துபாண்டிக்கு, பிரபல நடிகை சிம்ரன் நேரில் சந்தித்து தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
65 கிலோ எடைப் பிரிவில் பங்கேற்று புதிய சாதனைகளுடன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற ராஜா முத்துபாண்டியைச் சந்தித்த நடிகை சிம்ரன், அவருக்கு பூங்கொத்து வழங்கி பொன்னாடை போர்த்தி கவுரவித்தார். சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கில் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் படைத்து வரும் சாதனைகள் நாட்டிற்கே பெருமை அளிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள சங்கரலிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளியின் மகனான ராஜா முத்துபாண்டி, கடுமையான நிதி நெருக்கடிகளையும் குடும்ப சூழலையும் கடந்து இந்த நிலையை அடைந்துள்ளார். 2019-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட தீவிர முழங்கை காயம் மற்றும் அடுத்தடுத்த உடல்நலப் பின்னடைவுகளைத் தொடர்ந்து விளையாட்டிலிருந்து விலக நினைத்த இவர், முறையான பயிற்சி மற்றும் விடாமுயற்சியால் மீண்டும் களம் திரும்பினார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் போட்டியில் ‘ஸ்னாட்ச்’ பிரிவில் 126 கிலோவும், ‘க்ளீன் அண்ட் ஜெர்க்’ பிரிவில் 160 கிலோவும் என மொத்தம் 286 கிலோ எடையைத் தூக்கி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று புதிய வரலாறு படைத்தார்.
ராஜா முத்துபாண்டியின் இந்த வரலாற்று வெற்றிக்குக் காரணமான அவரது விடாமுயற்சியைப் பாராட்டிய நடிகை சிம்ரன், "இது ஒரு தொடக்கம் மட்டுமே. எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் ஒலிம்பிக் உள்ளிட்ட உலகளாவிய போட்டிகளில் அவர் மேலும் பல தங்கப் பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்க்க வேண்டும்" என தனது வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.
சாதனைப் படைத்த இந்த வீராங்கனை மற்றும் வீரரின் சந்திப்பு தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், விளையாட்டுத்துறை பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் ராஜா முத்துபாண்டிக்குத் தொடர்ந்து தங்களது வாழ்த்துகளைக் குவித்து வருகின்றனர்.