'ஓம்' வெளியீட்டை ஒத்திவைத்த தனுஷ்- நன்றி தெரிவித்த சூர்யா

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகவிருந்த தனது 'ஓம்' படத்தின் வெளியீட்டை சூர்யா மற்றும் ரஜினி படங்களுக்காகத் தனுஷ் ஒத்திவைத்த நிலையில், அதற்கு நடிகர் சூர்யா நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
மலையாள இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'சீன்' திரைப்படத்தை, சூர்யாவின் புதிய தயாரிப்பு நிறுவனமான ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் தயாரித்துள்ளது. இப்படத்தில் சூர்யாவுடன் இணைந்து நஸ்ரியா நாயகியாகவும், நஸ்லென் வில்லனாகவும் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு சுசின் ஷ்யாம் இசையமைத்துள்ளார். முன்னதாக வெளியான இப்படத்தின் கிளிம்ஸ் காட்சிகள் மற்றும் பாடல்கள் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு இப்படத்தின் டிரைலர் மற்றும் பாடல்கள் வெளியிடப்பட்டன.
இந்தச் சூழலில், தீபாவளி வெளியீடாக நவம்பர் 6 ஆம் தேதி 'சீன்' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. அதே தீபாவளி வெளியீடாகத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த தனுஷின் 'ஓம்' திரைப்படம், சூர்யா மற்றும் ரஜினி படங்களின் வெளியீட்டைக் கருத்தில்கொண்டு ஒத்திவைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் சூர்யா, "நடிகர் தனுஷுக்கும் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். எங்களது படம் தீபாவளிக்கு வெளியாவதால், தனது 'ஓம்' படத்தின் வெளியீட்டை ஒத்திவைப்பதாகத் தனுஷ் தனது சமூக வலைதளப் பதிவில் தெரிவித்திருந்தார். அதற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது சூர்யாவின் இந்த நெகிழ்ச்சியான பேச்சு இணையத்தில் பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருவதுடன், சமூக வலைதளங்களிலும் வைரலாகி வருகிறது.