சினிமா செய்திகள்

பாக்யராஜ் மறைவு: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், நடிகை நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் நேரில் அஞ்சலி

பாக்யராஜின் மறைவு தமிழ் சினிமாவிற்குப் பேரிழப்பு
Actor Sivakarthikeyan, Actress Nayanthara pays Respects baghyaraj
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தமிழ் சினிமாவின் மூத்த இயக்குநரும், திரைக்கதை மன்னனுமான கே.பாக்யராஜ் காலமானதைத் தொடர்ந்து, சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் பகுதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் திரையுலகினர் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக அவரது உடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், அவரது மறைவுச் செய்தியைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், மறைந்த இயக்குநர் பாக்யராஜின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவரது உடலுக்கு மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

பின்னர், அவரது மகன் சாந்தனு மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு சிவகார்த்திகேயன் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொண்டார்.

நடிகை நயன்தாரா மற்றும் அவரது கணவரும் இயக்குனருமான விக்னேஷ் சிவன் ஆகியோர் பாக்யராஜ் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர். பாக்யராஜின் மறைவு தமிழ் சினிமாவிற்குப் பேரிழப்பு எனப் பல்வேறு திரையுலக பிரபலங்கள் தொடர்ந்து தங்களது இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

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