சினிமா செய்திகள்

பாக்யராஜ் உடலுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அஞ்சலி

திரையுலகைச் சேர்ந்த பல முன்னணி பிரபலங்கள் பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
Actor Rajinikanth tribute Bhagyaraj
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மறைந்த இயக்குனரும் நடிகருமான பாக்யராஜ் உடலுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.

தமிழ் சினிமாவின் "திரைக்கதை சக்கரவர்த்தி" என்று போற்றப்படும் பிரபல இயக்குநரும் நடிகருமான கே. பாக்யராஜ் (வயது 73) இன்று காலை மாரடைப்பால் காலமானார். அவரது மறைவு செய்தி கேட்டு தமிழ் திரையுலகினரும் ரசிகர்களும் பெரும் அதிர்ச்சியிலும் சோகத்திலும் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள பாக்யராஜின் உடலுக்கு, நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் சென்று மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார். பின்னர் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார்.

அவரைத் தொடர்ந்து திரையுலகைச் சேர்ந்த பல முன்னணி பிரபலங்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் நேரில் வந்து தங்களது இரங்கலையும் அஞ்சலியையும் செலுத்தி வருகின்றனர்.

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