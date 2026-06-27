பாக்யராஜ் உடலுக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் நேரில் அஞ்சலி

தமிழ் சினிமாவின் "திரைக்கதை மன்னன்" என்று போற்றப்படும் பழம்பெரும் இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் கே.பாக்யராஜ் (73) இன்று சென்னையில் மாரடைப்பால் காலமானார். சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே உள்ள அவரது இல்லத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் திரைத்துறையினர் அஞ்சலிக்காக அவரது உடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அவரது மறைவுக்கு நடிகர் மற்றும் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார். பின்னர் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆதரவு கூறினார்.
முன்னதாக தனது இரங்கல் செய்தியில்,
"எனக்கு 50 வருடங்களுக்கு முன் அறிமுகமான கே.பாக்யராஜ் என்கிற ராஜன் இன்று இல்லை. ஒரே மாதத்திற்குள் இரண்டு ராஜாக்களை (இயக்குநர் பாரதிராஜா மற்றும் கே. பாக்யராஜ்) இழந்துவிட்டது நம் தமிழ் சினிமா" என்று வேதனையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இயக்குனர் பாக்யராஜ் உடலுக்கு முதலமைச்சர் விஜய், நடிகர் ரஜினிகாந்த், சத்யராஜ் மற்றும் பல அரசியல், திரைத்துறை பிரபலங்கள் நேரில் சென்று தங்களது அஞ்சலியைச் செலுத்தி வருகின்றனர். மேலும், மறைந்த இயக்குநர் கே. பாக்யராஜின் இறுதிச்சடங்கு அரசு மரியாதையுடன் நடைபெறும் எனத் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.