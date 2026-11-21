ஃபோக்ஸ்வேகன் நிறுவனம் புதிய விர்டுஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் காரின் வெளிப்புற வடிவமைப்பை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது . அதன் உட்புறத் தோற்றம் எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில், தற்போது மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த செடான் காரின் வெளியீட்டுக் கால அட்டவணையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
புதிய ஃபோக்ஸ்வேகனின் விலைகள் டிசம்பர் 11-ஆம் தேதியன்று அறிவிக்கப்படும். ஹோண்டா சிட்டி , ஸ்கோடா ஸ்லேவியா மற்றும் ஹூண்டாய் வெர்னா போன்ற கார்களுக்கு இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட செடான் போட்டியாக இருக்கும். புதிய மேம்பட்ட மாடலிலும் அதே 1.0-லிட்டர் மற்றும் 1.5-லிட்டர் TSI பெட்ரோல் என்ஜின்களுடன் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டிரான்ஸ்மிஷன் தேர்வுகளில் 6-ஸ்பீடு மேனுவல், 7-ஸ்பீடு DCT மற்றும் ஒரு புதிய 8-ஸ்பீடு டார்க் கன்வெர்ட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் யூனிட் ஆகியவை அடங்கும்.
வெளிப்புற வடிவமைப்பை பொறுத்தவரை, புதிய விர்டுஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடலில், சிறிய ஃபாக் லைட் ஹவுசிங்குகளை கொண்ட புதிய முன்பக்க பம்பர் மற்றும் ஏர் டேமிற்கான புதிய மெஷ் வடிவமைப்பு ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. மற்ற மாற்றங்களில், கருப்பு நிறத்தில் வர்ணம் பூசப்பட்ட புதிய அலாய் வீல்கள், சிவப்பு நிற பிரேக் காலிப்பர்கள், கிரில் மற்றும் முன்பக்கக் கதவுகளில் GT பேட்ஜிங், புதிய நீல நிற பெயிண்ட் ஆப்ஷன் மற்றும் 360-டிகிரி கேமரா அமைப்பு ஆகியவை அடங்கும்.
உட்புறத்தில், 2027 ஃபோக்ஸ்வேகன் விர்டுஸ் காரின் பின் இருக்கைகளுக்கு மசாஜ் வசதி, வென்டிலேஷன் வசதியுள்ள முன் இருக்கைகள், இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டத்திற்கான புதிய OS மற்றும் ஒரு பெரிய இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் ஆகியவை இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது இதில், மின்சாரத்தால் சரிசெய்யக்கூடிய முன் இருக்கைகள், எலெக்ட்ரிக் சன்ரூஃப், பெரிய டச்-ஸ்கிரீன் யூனிட், ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், ஆறு ஏர்பேக்குகள், TPMS மற்றும் க்ரூயிஸ் கண்ட்ரோல் போன்ற அம்சங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.