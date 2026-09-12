ரூ. 1.95 கோடி விலையில் புது பிஎம்டபிள்யூ கார் அறிமுகம் - விலை மற்றும் முழு விவரங்கள்!

பி.எம்.டபிள்யூ. நிறுவனம், புதிய 7 சீரிஸ் மற்றும் i7 எலெக்ட்ரிக் செடான் கார்களை இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இவற்றின் விலை ரூ. 1.95 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்த மாடல்களுக்கான ஒரு இடைக்கால மேம்படுத்தலாகும்.
மேலும், இந்த ஜி70 தலைமுறை முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வெளியாகியுள்ளது. ஐசி என்ஜின் மற்றும் எலெக்ட்ரிக் ஆகிய இரண்டு கார் மாடல்களும் தற்போது உள்நாட்டிலேயே அசெம்பிள் செய்யப்படுகின்றன. இதன் மூலம், ஜெர்மனிக்கு வெளியே எலெக்ட்ரிக் மாடலை அசெம்பிள் செய்யும் இரண்டாவது நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது.
இந்தியாவிற்கான i7 சீரிசில் மிக முக்கியமான புதிய வரவு, 680 ஹெச்பி பவர் மற்றும் 1100Nm ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் இரட்டை இன்ஜின்களைக் கொண்ட புதிய M70 xDrive வேரியன்ட் ஆகும். இது WLTP அடிப்படையில் 686 கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லும் திறன் கொண்டுள்ளது.
மேலும் 3.8 நொடிகளில் மணிக்கு 0 முதல் 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தை எட்டும் திறன் கொண்டது. மேலும், i7 eDrive50 மாடலில் மேம்படுத்தப்பட்ட 112.5kWh பேட்டரி பேக் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இது தற்போது WLTP அடிப்படையில் 728 கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லும் திறன் கொண்டது. eDrive50 மாடல் உள்நாட்டிலேயே அசெம்பிள் செய்யப்படும், அதேசமயம் M70 மாடல் CBU ஆக வழங்கப்படும். இதன் விலை ரூ. 2.65 கோடி ஆகும்.
7 சீரிஸ், அதன் 740 மாடலிலேயே தொடரும். இதில் 400 ஹெச்பி பவர் மற்றும் 540Nm ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் மூன்று-லிட்டர் இன்லைன்-6 பெட்ரோல் என்ஜின் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த இன்ஜின், பின்புற சக்கரங்களுக்கு ஆற்றலை வழங்கும் 8-ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் (AT) இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது மணிக்கு 0 முதல் 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தை 5.4 வினாடிகளில் எட்டும் திறன் கொண்டது மற்றும் இதன் வேகம் மின்னணு முறையில் 250 கிலோமீட்டர்களாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனம் i7 மற்றும் 7 சீரிஸ் ஆகிய இரண்டு மாடல்களுக்கும் திரைகளை பெரிதாக வழங்கியுள்ளது. அவற்றில், பயணிகளுக்கான 14.6-இன்ச் டிஸ்ப்ளே, A-பில்லரில் இருந்து A-பில்லர் வரை நீளும் பனோரமிக் விஷன் HUD, மற்றும் பவர்ஸ் அண்ட் வில்கின்ஸ் சவுண்ட் சிஸ்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட, பின் இருக்கையில் அமர்பவர்களுக்கான 31.3-இன்ச் 8K தியேட்டர் ஸ்கிரீன் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்திய சந்தையில் புதிய பிஎம்டபிள்யூ மாடல்: மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் எஸ்-கிளாஸ் மற்றும் மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் EQS செடான் ஆகியவற்றுடன் போட்டியிடுகிறது.
மேலும், மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் GLS, வரவிருக்கும் ஆடி Q9, பிஎம்டபிள்யூவின் சொந்த X7, வோல்வோ XC90 மற்றும் வோல்வோ EX90 போன்ற சில முக்கிய எஸ்யூவி கார்களுடனும் இது போட்டியிடுகிறது.