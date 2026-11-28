மினி இந்தியா, புதிய தலைமுறை கூப்பர் SE காரை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்தது. புதிய மினி கூப்பர் SE மாடலின் விலை இந்தியாவில் ரூ. 53.90 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கார் ஸ்டாண்டர்ட் மற்றும் பால் ஸ்மித் எடிஷன்களில் கிடைக்கிறது.
மேலும், இது 402 கி.மீ. WLTP தூரம் வரை செல்லும் என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காரை, பிரிட்டிஷ் ரேசிங் கிரீன் (ஜெட் பிளாக் ரூஃப் உடன்), சில்லி ரெட் (ஜெட் பிளாக் ரூஃப் உடன்), மற்றும் ஓஷன் வேவ் கிரீன் (கிளேஸ்டு ஒயிட் ரூஃப் உடன்) ஆகிய வண்ண கலவைகளில் பெறலாம்.
கூப்பர் SE, முன்பக்கத்தில் பொருத்தப்பட்ட ஒற்றை மின்சார மோட்டாரை பயன்படுத்துகிறது. இது 214bhp பவர் மற்றும் 330Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த கார் மணிக்கு 0 முதல் 100 கி.மீ. வேகத்தை 6.7 வினாடிகளில் எட்டும் என மினி நிறுவனம் கூறுகிறது. இந்த மோட்டார், 54.2kWh மொத்த பேட்டரி பேக்கில் இருந்து சக்தியை பெறுகிறது.
இது 11kW AC சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது, இதில் 0 முதல் 100 சதவீதம் வரை முழுமையாக சார்ஜ் ஆக 5 மணி நேரம் 15 நிமிடங்கள் ஆகும். மேலும், 95kW வரையிலான DC ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது, இதில் 10 முதல் 80 சதவீதம் வரை சார்ஜ் ஆக 30 நிமிடங்களே ஆகும்.
வெளிப்புறத்தில், கூப்பர் SE மாடலில் கஸ்டமைஸ் செய்யக்கூடிய DRL சிக்னேச்சர்களுடன் கூடிய LED ஹெட்லேம்ப்கள், ஒரு ஹை-பீம் அசிஸ்டன்ட் மற்றும் ஒரு பனோரமிக் கிளாஸ் ரூஃப் ஆகியவை உள்ளன.
இது 17-இன்ச் கிரே அலாய் வீல்களில் இயங்குகிறது, மேலும் வெளிப்புற மற்றும் உட்புற அலங்காரங்கள் வைப்ரண்ட் சில்வர் நிறத்தில் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. கேபினில் பீஜ் மற்றும் கிரே ஃபினிஷில் ஒரு நிட் டாஷ்போர்டும், ஆந்த்ராசைட் ஹெட்லைனரும் உள்ளன.
டேஷ்போர்டின் மையத்தில் 9.4-இன்ச் ஃபுல் டிஜிட்டல் OLED டச் ஸ்கிரீன் உள்ளது. இதில் MINI Connected, 2D வரைபடங்களுடன் கூடிய நேவிகேஷன் உள்ளன. மேலும் இது Apple CarPlay மற்றும் Android Auto-வை ஆதரிக்கிறது.
கூப்பர் SE மாடலில் ஹெட்-அப் டிஸ்ப்ளே, உட்புற ஃபிஷ்ஐ கேமரா, ஹார்மன் கார்டன் சரவுண்ட் சவுண்ட் சிஸ்டம் மற்றும் பிரேக்கிங்குடன் கூடிய குரூயிஸ் கண்ட்ரோல் ஆகியவையும் உள்ளன.