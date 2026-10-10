மினி கூப்பர் ஸ்பெஷல் எடிஷன் இந்தியாவில் அறிமுகம் - முழு விவரங்கள்

கிளாசிக் மினி முதன்முதலில் 1959-இல் ஆக்ஸ்போர்டில் தயாரிக்கப்பட்டது, மேலும் பி.எம்.டபிள்யூ. குழுமம் 2001 முதல் அதே இடத்தில் நவீன மினியை உற்பத்தி செய்து வருகிறது. மினி இந்தியா இப்போது அந்த வரலாற்றுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக , கூப்பர் 3-கதவுகள் கொண்ட காரின் ஸ்பெஷல் எடிஷன்- "கூப்பர் ஆக்ஸ்போர்டு எடிஷன்" அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
புதிய ஸ்பெஷல் எடிஷன் மாடலுக்கான முன்பதிவுகள் தொடங்கியுள்ளன. இது குறைந்த எண்ணிக்கையில் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படும்.
இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன் மாடலின் முக்கிய வடிவமைப்பு கருப்பொருளாக யூனியன் ஜாக் விளங்குகிறது. இது இண்டிகோ சன்செட் புளூ அல்லது சில்லி ரெட் வண்ணங்களில், பளபளப்பான வெள்ளை நிற ORVM-கள் மற்றும் மாறுபட்ட ரூஃப் உடன் யூனியன் ஜாக் லோகோவுடன் வழங்கப்படுகிறது.
யூனியன் ஜாக் லோகோவால் ஈர்க்கப்பட்ட கோடுகள் பானட் மற்றும் டெயில்கேட் முழுவதும் செல்கின்றன, அதே சமயம் பூட் மூடியில் குறுக்காக வைக்கப்பட்ட யூனியன் ஜாக் மற்றும் கட்டம் போட்ட கொடி ஸ்டிக்கர் இடம்பெற்றுள்ளது. 18-இன்ச் இரட்டை வண்ண அலாய் வீல்கள், நீலம் மற்றும் சிவப்பு நிற சென்டர் கேப்கள் மற்றும் யூனியன் ஜாக் வால்வ் கேப்களுடன் வருகின்றன.
உள்புற கேபினில் கருப்பு நிற அப்ஹோல்ஸ்டரியுடன் கூடிய JCW ஸ்போர்ட்-ஸ்பெக் இருக்கைகள் மற்றும் கிரே-பெய்க் நிற ஃபேப்ரிக் ஆகியவை உள்ளன. யூனியன் ஜாக் தீம் ஃப்ளோர் மேட்கள், ஸ்டீயரிங் வீல் ரிம், இன்ஃபோடெயின்மென்ட் டிஸ்ப்ளே மற்றும் கீ ஃபாப் ஆகியவற்றிலும் தொடர்கிறது.
மேலும் டோர் சில்ஸில் நீலம் மற்றும் சிவப்பு நிறத்தில் 'ஆக்ஸ்போர்டு' என்ற எழுத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. உபகரணங்களில் ஆப்பிள் கார்ப்ளே மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோவுடன் கூடிய 9.4-இன்ச் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், பனோரமிக் கிளாஸ் ரூஃப், ஒரு ஹார்மன் கார்டன் சவுண்ட் சிஸ்டம், ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜர், ஒரு ஹீட்டட் ஸ்டீயரிங் வீல், மற்றும் ஓட்டுநருக்கான மெமரி மற்றும் மசாஜ் செயல்பாடுகளுடன் கூடிய பவர்டு முன் இருக்கைகள் ஆகியவை அடங்கும். பாதுகாப்பு அம்சங்களில் லெவல் 1 ADAS மற்றும் முன் மற்றும் பின் பார்க்கிங் சென்சார்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
ஆக்ஸ்போர்டு எடிஷன் மாடலில் கூப்பர் எஸ் காரில் வழங்கப்பட்டு இருக்கும் 2.0-லிட்டர் டர்போ-பெட்ரோல் என்ஜின் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது 201bhp பவர் மற்றும் 300Nm டார்க் வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டிருக்கிறது. இத்துடன் 7-ஸ்பீடு DCT யூனிட் வழங்கப்படுகிறது. இந்த கார் மணிக்கு 0-100 கிலோமீட்டர் வேகத்தை 6.6 வினாடிகளில் எட்டும் என மினி நிறுவனம் கூறுகிறது.
மினி நிறுவனத்தின் எந்தவொரு விற்பனை மையத்திலும் புதிய ஸ்பெஷல் எடிஷன் மாடலை முன்பதிவு செய்யலாம். விலை இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், இந்த மாடல் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே தயாரிக்கப்படுவதால், இதன் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூ. 57 லட்சம் முதல் ரூ. 59 லட்சம் வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.