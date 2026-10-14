எம்ஜி வின்ட்சர் புது எடிஷன் இந்தியாவில் அறிமுகம் - என்ன ஸ்பெஷல்?

எம்ஜி மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிகம் விற்பனையாகும் மாடல்: வின்ட்சர் எலெக்ட்ரிக், புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்சார வாகனம் சந்தையில் அறிமுகமாகி இரண்டு ஆண்டுகள் ஆனதை கொண்டாடும் வகையில், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் மட்டுமே வெளியிடப்படும் வின்ட்சர் EV இன்டல்ஜ் எடிஷன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
புதிய இன்டல்ஸ் எடிஷன் மாடலின் விலை ரூ. 18 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த எடிஷன் தோற்றம் மற்றும் செயல்பாட்டு மாற்றங்களை பெற்றுள்ளது.
வின்ட்சர் EV இன்டல்ஜ் எடிஷன் புதிய ஷேடோ கோல்ட் வண்ணத்தில் வருகிறது. அப்டேட்களில், 'இன்டல்ஜ்' பேட்ஜிங்குடன் கூடிய நெக் பில்லோக்கள் மற்றும் C-பில்லர், அர்பன் டான் மற்றும் பிளாக் அப்ஹோல்ஸ்டரி வண்ணம், கருப்பு அலாய் வீல்கள், இரண்டாம் வரிசைக்கான 'இன்டல்ஜ்' பேட்ஜிங்குடன் கூடிய தலையணைகள், மற்றும் 'பிரைவ் ஸ்கிரீன்' எனப்படும் இரண்டாம் வரிசை பொழுதுபோக்கு திரை ஆகியவை அடங்கும்.
இத்துடன் 135° பின் இருக்கை சாய்வு மற்றும் 15.6-இன்ச் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் போன்ற அம்சங்கள் மாற்றமின்றி தொடர்கின்றன. ஒரு எடிஷன் அக்சஸரி பேக்கேஜில், பின் இருக்கைக்கான சன்ஷேடு, தீம் கொண்ட மேட்கள், முன் கிரில்லுக்கான குரோம் அக்சென்ட்கள், பம்பர் கார்னர் ப்ரொடெக்டர்கள், பாடி-சைடு மோல்டிங், மற்றும் லெதர் கீ கவர் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.
புதிய எம்ஜி வின்ட்சர் EV இன்டல்ஜ் எடிஷன் வழக்கமான 38kWh மாடலை அடிப்படையாக கொண்டது ஆகும். வின்ட்சர் EV ப்ரோ (52.9kWh) மாடலில் இந்த அம்சம் இல்லை. இது ஒரு முன் சக்கர இயக்கம் (front-wheel-drive) கொண்ட பவர்டிரெய்ன் ஆகும்.
இதில் உள்ள எலெக்ட்ரிக் மோட்டார் 134bhp பவர் மற்றும் 200Nm டார்க் வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டிருக்கிறது. இந்த கார் முழு சார்ஜ் செய்தால் 332 கிலோமீட்டர்கள் வரை செல்லும். இத்துடன் 7.4kW (AC) மற்றும் 45kW (DC) சார்ஜிங் சப்போர்ட் வழங்கப்படுகிறது.