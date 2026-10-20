700கிமீ ரேன்ஜ் வழங்கும் புதிய எலெக்ட்ரிக் கார் அறிமுகம் செய்த மெர்சிடிஸ் ஏஎம்ஜி

மெர்சிடிஸ்-ஏஎம்ஜி நிறுவனம், தனது புத்தம் புதிய GT எஸ்யூவி மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இது, அந்த நிறுவனத்தால் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மின்சார செயல்திறன் கொண்ட எஸ்யூவி மாடல் ஆகும். 2026 அக்டோபர் 17-ஆம் தேதியன்று உலகளவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட இது, GT 53, GT 55 மற்றும் GT 63 ஆகிய மூன்று வேரியண்ட்டுகளில் கிடைக்கும்.
இதன் என்ட்ரி லெவல் மாடல் இரட்டை மோட்டார் அமைப்புடன் வலுவான செயல்திறனை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்தும் அதே வேளையில், முதன்மை மாடலான GT 63, மூன்று மின்சார மோட்டார்கள் மற்றும் 1,100bhp-க்கும் அதிகமான சக்தியுடன் ஒரு படி மேலே செல்கிறது. இந்த எஸ்யூவி, AMG.EA பிளாட்ஃபார்மை அடிப்படையாக கொண்டது மற்றும் 800V மின்சார கட்டமைப்பை கொண்டுள்ளது.
மெர்சிடிஸ்-ஏஎம்ஜி GT 63 எஸ்யூவி 1,169bhp பவர் மற்றும் 2,000Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. இது 0 முதல் 100 கிமீ வேகத்தை 2.5 நொடிகளில் எட்டும் என்றும், மணிக்கு 0–200 கிமீ வேகத்தை 6.8 வினாடிகளில் எட்டும் என்றும் கூறப்படுகிறது. விருப்பத் தேர்வான டிரைவர்ஸ் பேக்கேஜுடன் இதன் அதிகபட்ச வேகம் 270 கிமீ என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
GT 55 மாடல் 816bhp பவர் மற்றும், GT 53 மாடல் இரட்டை மோட்டார் அமைப்பு மூலம் 544bhp பவர் கொண்டிருக்கிறது. இந்த மூன்று மாடல்களிலும் ஆல்-வீல்-டிரைவ் சிஸ்டம் உள்ளது. மேலும் அதிக சக்திவாய்ந்த மாடல்களில் மூன்று ஆக்சியல்-ஃப்ளக்ஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
GT 55 மற்றும் GT 63 மாடல்களில் 128kWh பேட்டரி பேக் உள்ளது, இது WLTP சோதனையில் 700 கி.மீ. வரை பயணிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. அதே சமயம், GT 53 மாடல் 106kWh பேட்டரியைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் 668 கி.மீ. வரை பயணிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
இந்த பெரிய பேட்டரி 710kW வரையிலான DC ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இதன் மூலம், பொருத்தமான சார்ஜிங் சூழல்களில், GT 55 மற்றும் GT 63 மாடல்கள் 10 நிமிடங்களில் 450 கி.மீ. வரையிலான பயண தூரத்தைப் பெற முடியும்.