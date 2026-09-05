லெவல் 2 ADAS, இருவித என்ஜின் ஆப்ஷன்களுடன் கியா சொரென்டோ இந்தியாவில் அறிமுகம்

கியா இந்தியா நிறுவனம் கேரன்ஸ் கிளாவிஸ் மாடலின் மேல் ஒரு பெரிய ஏழு இருக்கைகள் கொண்ட புதிய எஸ்.யூ.வி. மாடல்- கியா சொரென்டோவை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்தது. புதிய கியா சொரென்டோ மாடல் ரூ. 27.99 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
புதிய சோரென்டோ கார் 4.8 மீட்டருக்கும் அதிகமான நீளத்தையும், 2.8 மீட்டர் வீல்பேஸ் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது 19-இன்ச் அலாய் வீல்கள், செங்குத்தாக அடுக்கப்பட்ட LED DRL-கள் மற்றும் டெயில் லேம்ப்கள், மற்றும் ஹிடென் வைப்பர் கொண்ட பின்புற ஸ்பாய்லர் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது.
கியா வாடிக்கையாளர்கள் எதிர்பார்க்கும் அம்ச பட்டியல் சொரெண்டோவில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இரண்டு உட்புற தீம் ஆப்ஷன்கள் மற்றும் லம்பார் சப்போர்ட் உடன் கூடிய பவர் டிரைவர் இருக்கை ஆகியவை அடங்கும். 12-ஸ்பீக்கர் போஸ் சவுண்ட் சிஸ்டம் மற்றும் பனோரமிக் சன்ரூஃப் ஆகியவையும் இந்த தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.
அதே நேரத்தில், ஒரு ஹெட்-அப் டிஸ்ப்ளே, வளைந்த இரட்டைத் திரை அமைப்பில் 12.3-இன்ச் தொடுதிரை மற்றும் 12.3-இன்ச் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இரண்டாவது வரிசையில், ஸ்லைடு மற்றும் சாய்வு வசதியுடன் கூடிய வென்டிலேட்டெட் கேப்டன் இருக்கைகள் உள்ளன. மூன்றாவது வரிசையை ரிமோட் மூலம் மடக்கும் வசதி உள்ளது.
பாதுகாப்பை பொறுத்தவரை, சோரென்டோவில் 10 ஏர்பேக்குகள், லெவல் 2 ADAS, ஹில் டிசென்ட் கண்ட்ரோல், 360-டிகிரி கேமரா மற்றும் டிஜிட்டல் ரியர்வியூ மிரர் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
பவர்டிரெய்ன் தேர்வுகளில், 177 ஹெச்.பி. பவர் மற்றும் 265 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் உற்பத்தி செய்யும் 1.6-லிட்டர் டர்போ-பெட்ரோல் என்ஜினுடன், 64 ஹெச்.பி. பவர் கொண்ட எலெக்ட்ரிக் மோட்டார் இணைக்கப்பட்ட ஒரு ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் உள்ளது.
டீசலை விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்காக, 8-ஸ்பீடு டூயல்-கிளட்ச் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் இணைக்கப்பட்ட 2.2-லிட்டர் டீசல் என்ஜின் உள்ளது. இந்த இரண்டு பவர்டிரெய்ன்களும் 3 டிரைவ் மற்றும் டெரெய்ன் மோட்களின் தேர்வுகளுடன் வருகின்றன.
ஏழு இருக்கைகள் கொண்ட எஸ்.யூ.வி. பிரிவில், கியா சொரெண்டோ எம்.ஜி. ஹெக்டார் டோமஹாக் , டொயோட்டா இன்னோவா ஹைகிராஸ் மற்றும் மஹிந்திரா XUV 7XO ஆகியவற்றுடன் போட்டியிடும்.