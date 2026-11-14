ரூ. 1.57 கோடி விலையில் அறிமுகமான டென்சா Z9 GT: என்னென்ன ஸ்பெஷல் தெரியுமா?

BYD-யின் சொகுசுப் பிராண்டு டென்சா, தற்போது தனது அறிமுக வரிசையில் இரண்டு மாடல்களுடன் களமிறங்கியுள்ளது. இதில், எஸ்டேட் வகை மாடல், ஸ்போர்ட்டியான அவதாரத்தில் மீண்டும் இந்தியாவிற்கு வருகிறது. இதுதான் டென்சா Z9 GT. இதன் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூ. 1.57 கோடி ஆகும்.
வடிவமைப்பு மற்றும் அம்சங்களை பொறுத்தவரை, Z9 GT ஒரு ஸ்போர்ட்டியான தோற்றத்தை கொண்டுள்ளது. மேலும் இதில் LED விளக்குகள், 21-இன்ச் டயர்கள், டூயல்-டோன் அலாய் வீல்கள், மஞ்சள் நிற பிரேக் காலிப்பர்கள், லெதர் அப்ஹோல்ஸ்டரி, ஃபோர்-ஸ்போக் ஸ்டீயரிங், முன்புறம் 50 வாட்ஸ் திறன் கொண்ட இரட்டை வயர்லெஸ் சார்ஜர்கள் மற்றும் பின்புறம் ஒரு 50W சார்ஜர், ஒருங்கிணைந்த ஹீட்டிங் மற்றும் கூலிங் கம்பார்ட்மென்ட் உள்ளது.
இவற்றுடன் 20-ஸ்பீக்கர் டெவியாலெட் ஆடியோ, -6°C முதல் 50°C வரையிலான மினி ஃபிரிட்ஜ் மற்றும் ஹீட்டர், வென்டிலேஷன், இருக்கைகளுக்கான நீட்டிக்கப்பட்ட லெக் ரெஸ்ட்கள், 50-அங்குல AR ஹெட்ஸ்-அப் டிஸ்ப்ளே, எட்டு வழிகளில் சரிசெய்யக்கூடிய பவர் டிரைவர் இருக்கை, 17.3-இன்ச் சென்டர் ஸ்கிரீன் மற்றும் 13.2-இன்ச் ஸ்கிரீன் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
BYD-யின் e3 பிளாட்ஃபார்மின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள டென்சா Z9 GT ஷூட்டிங் பிரேக், 15° வரை பக்கவாட்டில் நகரக்கூடியது. இது குறுகிய இடங்களில் எளிதாக பார்க்கிங் செய்ய உதவுகிறது. மேலும், இதில் ரியர்-வீல் ஸ்டீயரிங், ஏர் சஸ்பென்ஷன் மற்றும் 360° காம்பஸ் டர்ன் ஆகிய அம்சங்களும் உள்ளன.
இயந்திரவியல் ரீதியாக, இது 122.29kWh ஜென்-2 BYD பிளேட் பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 1,139bhp/1,210Nm ட்ரை-மோட்டார் அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2.7 வினாடிகளில் 0-100 கி.மீ வேகத்தையும், 32.6 மீட்டரில் 100-0 கி.மீ வேகத்திற்கு பிரேக் பிடிக்கவும் உதவுகிறது.
மேலும், ஷூட்டிங் பிரேக் மூலம் இதன் அதிகபட்ச வேகம் 270 கி.மீ ஆகும். இது 180 கி.மீ வேகம் வரை டயர் வெடிப்பு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது. இதன் கூறப்படும் ரேஞ்ச் 670 கி.மீ ஆகும்.
பாதுகாப்பு அம்சங்களில் ஒன்பது ஏர்பேக்குகள், சீட்பெல்ட் நினைவூட்டிகள், 360° கேமரா, EBD உடன் கூடிய ABS, EPB, ESC, ஹில்-டிசென்ட் கண்ட்ரோல், 12 பார்க்கிங் சென்சார்கள், தானியங்கி பார்க் அசிஸ்ட்டுடன் கூடிய லெவல் 2 ADAS, டிரைவர் சோர்வு மானிட்டர் மற்றும் TPMS ஆகியவை அடங்கும். ரூ. 10 லட்சம் முன்பணத்துடன் முன்பதிவுகள் தொடங்கின. டென்சா மாடல்கள் பிரத்யேக டென்சா டீலர்ஷிப்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்படும்.