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கிராஷ் டெஸ்டில் மாஸ் காட்டிய மஹிந்திரா XUV 7XO

மதிப்பெண்கள் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் டிரிம் என பரந்த அளவிலான வேரியண்ட்களுக்கு பொருந்தும்.
Mahindra XUV 7XO Crash Test
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மஹிந்திரா XUV 7XO, ஜூலை 2026-இல் நடத்தப்பட்ட பாரத் NCAP கிராஷ் டெஸ்டில் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பீட்டை பெற்றுள்ளது.

கிராஷ் டெஸ்ட்களில் மஹிந்திரா XUV 7XO கார் மாடலின், AX7 டீசல் ஏழு இருக்கைகள் கொண்ட ஆட்டோமேட்டிக் மற்றும் AX7L டீசல் 4WD ஏழு இருக்கைகள் கொண்ட ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்ட்டன.

இந்த மதிப்பீடு, மேனுவல் மற்றும் ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட்களில் உள்ள பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் டிரிம்கள் என பரந்த அளவிலான வேரியண்ட்களுக்கும் பொருந்தும்.

மதிப்பெண்களில் அசத்திய XUV 7XO:

வயது வந்தோர் பயணப் பாதுகாப்பில், XUV 7XO 32-க்கு 30.76 மதிப்பெண்களைப் பெற்றது. இதை மேலும் பிரித்து பார்த்தால், இந்த கார் முன்பக்க ஆஃப்செட் நெகிழ்வு தடுப்பு சோதனையில் 16-க்கு 14.76 மதிப்பெண்களையும், பக்கவாட்டு நகரக்கூடிய நெகிழ்வு தடுப்பு சோதனையில் 16-க்கு முழு 16 மதிப்பெண்களையும் பெற்றதுடன், பக்கவாட்டு கம்ப மோதல் சோதனையிலும் தேர்ச்சி பெற்றது.

குழந்தைகள் பயண பாதுகாப்பை பொறுத்தவரை, XUV 7XO 49-க்கு 44.97 மதிப்பெண்களைப் பெற்றது; இதில் டைனமிக் ஸ்கோர் 24-க்கு 23.97, CRS நிறுவல் ஸ்கோர் 12-க்கு முழு 12, மற்றும் வாகன மதிப்பீட்டு ஸ்கோர் 13-க்கு 9 ஆகும்.

XUV 7XO பாதுகாப்பு அம்சங்கள்:

அனைத்து வேரியண்ட்களிலும் பொருத்தப்பட்டுள்ள நிலையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களில் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல், பக்கவாட்டு ஹெட் கர்டன் ஏர்பேக்குகள், பாதசாரிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் அனைத்து இருக்கை நிலைகளுக்குமான சீட் பெல்ட் ரிமைன்டர்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

ஓட்டுநர் மற்றும் முன் பயணிக்கு முன் ஏர்பேக்குகள், பெல்ட் ப்ரீடென்ஷனர்கள் மற்றும் லோட்-லிமிட்டர்கள் நிலையான அம்சங்களாக உள்ளன, அதே சமயம் பின்புற இருக்கைகளில் ISOFIX ஆங்கரேஜ்கள் கிடைக்கின்றன. ஓட்டுநருக்கான முழங்கால் ஏர்பேக், நிலையான அம்சமாக இல்லாமல் ஒரு விருப்ப தேர்வாக வழங்கப்படுகிறது.

அதன் பிரிவை பொறுத்தவரை, XUV 7XO-வின் 30.76 என்ற AOP மதிப்பெண் ஒரு போட்டித்தன்மை வாய்ந்த முடிவாகும். இது மூன்று வரிசை இருக்கைகள் கொண்ட SUV பிரிவில் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட வாகனங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது.

என்ட்ரி லெவல் மாடல்கள் முதல் உயர்-ரக AWD டீசல் மாடல் வரை, இந்த மதிப்பீடு பரந்த அளவிலான மாடல்களுக்கு பொருந்தும் என்பதால், வாங்குபவர்கள் எந்த வேரியண்ட்டை தேர்ந்தெடுத்தாலும், அவர்களுக்கு ஓரளவு சீரான பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது.

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