டொயோட்டா நிறுவனம் தனது 2027 இன்னோவா ஹைகிராஸ் காரை இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் அறிமுக விலை ரூ. 19.59 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) முதல் தொடங்குகிறது. இந்நிறுவனத்தின் பிரபலமான இந்த MPV ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடலில், தோற்ற மாற்றங்கள், புதிய அம்சங்கள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட எத்தனாலில் இயங்கும் திறன் ஆகியவை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
புதிய இன்னோவா ஹைகிராஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட்டின் வெளிப்புற சிறப்பம்சங்களில், கிரில்லுக்கான புதிய வடிவமைப்பு, மாற்றியமைக்கப்பட்ட முன் மற்றும் பின்புற பம்ப்பர்கள், புதிய LED ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லேம்ப்கள் மற்றும் LED DRL-கள், மற்றும் மறுவடிவமைக்கப்பட்ட LED டெயில் லைட்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
அலாய் வீல் வடிவமைப்பு முந்தைய காரில் இருந்து அப்படியே கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் சூப்பர் ஒயிட், பிளாட்டினம் ஒயிட் பியர்ல், சில்வர் மெட்டாலிக், ஆட்டிட்யூட் பிளாக் மைக்கா, மற்றும் பிளாக்கிஷ் அகேஹா கிளாஸ் ஃப்ளேக் ஆகிய வண்ணங்களில் இருந்து தேர்வு செய்யலாம்.
மேம்படுத்தப்பட்ட டொயோட்டா இன்னோவா ஹைகிராஸ் இப்போது பெரிய 12.3-இன்ச் டச்-ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், புதிய இருக்கை கவர்கள், கேப்டன் சீட் மாடலில் இரண்டாம் வரிசைக்கான மேசை, 12.3-இன்ச் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கன்சோல் மற்றும் கதவு டிரிம்களுக்கான பியானோ பிளாக் இன்செர்ட்கள் ஆகியவற்றுடன் வருகிறது.
மற்ற முக்கிய அம்சங்களில் பனோரமிக் சன்ரூஃப், ஆம்பியன்ட் லைட்டிங், கேப்டன் சீட் (ஆறு இருக்கைகள்) மாடலில் இரண்டாம் வரிசைக்கான ஓட்டோமான் வசதிகள், ADAS சூட், வென்டிலேட்டெட் முன் இருக்கைகள் மற்றும் 360-டிகிரி கேமரா ஆகியவை அடங்கும். இதில் G, GX, VX மற்றும் ZX என நான்கு வேரியண்ட்டுகள் வழங்கப்படுகின்றன. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், ஹைப்ரிட் அல்லாத மாடல் GX டிரிம்மில் மட்டுமே கிடைக்கிறது.
டொயோட்டா ஹைகிராஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடலில், இ-சிவிடி யூனிட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட 2.0-லிட்டர் பெட்ரோல்-ஹைப்ரிட் பவர்டிரெய்ன் உள்ளது. இந்த மாடல், சிவிடி யூனிட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட 2.0-லிட்டர் பெட்ரோல் என்ஜினில் இருந்து மட்டுமே சக்தியை பெறும் ஹைப்ரிட் அல்லாத வடிவத்திலும் வருகிறது. இந்தியாவின் முதல் ஃப்ளெக்ஸ்-ஃப்யூயல் ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக் வாகனம் என்று கூறப்படும் இது, E20-E85 எரிபொருள் இணக்கத்தன்மையை ஆதரிக்கும் திறன் கொண்டது.