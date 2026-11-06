இன்னோவா க்ரிஸ்டா லிமோ எடிஷன் இந்தியாவில் அறிமுகம்

டொயோட்டா நிறுவனம் இன்னோவா கிரிஸ்டா லிமோ எடிஷன் மாடலை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்தது. புதிய இன்னோவா க்ரிஸ்டா லிமோ எடிஷன் மாடலின் விலை ரூ. 19.95 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய லிமோ எடிஷன் GX ஃப்ளீட் 7- மற்றும் 8-சீட் ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கும்; இதில் 8-சீட் ஆப்ஷனின் விலை ரூ. 19.99 லட்சம் ஆகும், இது ஸ்டாண்டர்ட் 7-சீட் மாடலை விட ரூ. 5,000 அதிகம். இந்த லிமோ எடிஷன், ஃப்ளீட் வாடிக்கையாளர்களை இலக்காக கொண்டுள்ளது மற்றும் GX ஃப்ளீட் 7-சீட் வேரியண்டில் கேப்டன் சீட்களை கொண்டுள்ளது.
GX ஃப்ளீட் மாடல், GX SLF கிரேடை அடிப்படையாக கொண்டது. டொயோட்டா இன்னோவா கிரிஸ்டா, GX, GX+, VX மற்றும் ZX வேரியண்ட்களிலும் கிடைக்கிறது.
இந்த லிமோ எடிஷன், பிரத்தியேகமாக மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் உடன் இணைக்கப்பட்ட 2.4-லிட்டர் டீசல் என்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த என்ஜின் ஒரு லிட்டருக்கு 15 கி.மீ. மைலேஜ் தரும் என கூறப்படுகிறது.
இதன் சிறப்பம்சங்களை பொறுத்தவரை, ஆப்பிள் கார்பிளே மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோவுடன் கூடிய 8-இன்ச் டச்-ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், மேனுவல் ஏர் கண்டிஷனிங், மல்டி-இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்ப்ளே மற்றும் ஸ்டீயரிங்கில் பொருத்தப்பட்ட கண்ட்ரோல்கள் ஆகியவை இதில் உள்ளன.
இதில் 16-இன்ச் அலாய் வீல்கள், ஒருங்கிணைந்த டர்ன் இண்டிகேட்டர்களுடன் கூடிய பாடி-கலர் ORVM-கள் மற்றும் ஏழு ஏர்பேக்குகள், அத்துடன் ABS, EBD, பிரேக் அசிஸ்ட், வெஹிக்கிள் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் மற்றும் ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஆகிய அம்சங்களும் உள்ளன.
இந்த கார் 3 ஆண்டுகள்/1,00,000 கி.மீ. நிலையான வாரண்டியுடன் வருகிறது, இதை 5 ஆண்டுகள்/2,20,000 கி.மீ. வரை நீட்டிக்கவும் முடியும்.