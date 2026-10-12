2026 ஃபார்ச்சூனர் லீடர் எடிஷன் இந்தியாவில் அறிமுகம் - விலை மற்றும் முழு விவரங்கள்

டொயோட்டா நிறுவனம், 2026 ஃபார்ச்சூனர் லீடர் எடிஷன் மாடலை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்தது. புதிய ஃபார்ச்சனர் லீடர் எடிஷன் விலை இந்திய சந்தையில் ரூ. 36.51 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என தொடங்குகிறது.
புதிய காரின் உள்புறம், இருக்கைகள் கருப்பு மற்றும் மெரூன் ஆகிய இரட்டை வண்ணங்களில், அதற்கேற்ற கதவு டிரிம்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், இதில் ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் மற்றும் ஒளிரும் ஸ்கஃப் பிளேட்டுகளும் உள்ளன. தானாக மடங்கும் ORVM-கள் மற்றும் டயர் பிரஷர் கண்காணிப்பு அமைப்பு ஆகியவை இந்த உபகரண பட்டியலை முழுமையாக்குகின்றன.
2025 லீடர் எடிஷனில் பெரும்பாலான அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில், ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் மட்டுமே இதில் உள்ள ஒரே குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும். டீலர் மட்டத்தில் மட்டுமே வழங்கப்பட்ட 2024 மற்றும் 2025 பதிப்புகளை போலல்லாமல், இந்த மாடலை டொயோட்டாவே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
வெளிப்புறத் தோற்றத்தைப் பொறுத்தவரை, லீடர் எடிஷனில் ஒரு மாறுபட்ட முன்பக்க கிரில் வடிவமைப்பு, கருப்பு நிற மேற்கூரை, கருப்பு நிற பின்புற கதவு டிசைன், பக்கவாட்டு பாடி மோல்டிங்குகள் மற்றும் ஒரு பிரத்யேக ஹூட் சின்னம் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. அலாய் வீல்கள், அவற்றுக்கு பொருத்தமான ஹப் கேப்களுடன் பளபளப்பான கருப்பு நிறத்தில் முடிக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் ஆன்டெனா கூட கருப்பு நிறத்தில் உள்ளது. இது சூப்பர் ஒயிட், பிளாட்டினம் ஒயிட் பியர்ல் மற்றும் ஆட்டிட்யூட் பிளாக் ஆகிய வண்ணங்களில் வழங்கப்படுகிறது; பழைய பதிப்புகளில் இருந்த சில்வர் மெட்டாலிக் நிறம் இப்போது பட்டியலில் இல்லை.
புதிய ஃபார்ச்சூனர் லீடர் எடிஷனின் 4x2 மேனுவல் மாடல் ரூ. 36.51 லட்சத்திற்கும், 4x2 ஆட்டோமேட்டிக் மாடல் ரூ. 38.72 லட்சத்திற்கும் (இரண்டும் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை) விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விரண்டிற்கும் இடையே ரூ. 2.21 லட்சம் வித்தியாசம் உள்ளது. புதிய ஃபார்ச்சூனர் லீடர் எடிஷன் மாடலுக்கான முன்பதிவுகள் இன்று (அக்டோபர் 12) தொடங்குகிறது.
மெக்கானிக்கல் ரீதியாக இந்த காரில் எந்த மாற்றங்களும் இல்லை. ஃபார்ச்சூனர் அதன் 2.8-லிட்டர் 4-சிலிண்டர் டீசல் என்ஜினுடன் வருகிறது. இது 6-ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் வழங்கப்படுகிறது. இந்த யூனிட் 201hp பவர், 500Nm டார்க் வெளிப்படுத்துகிறது. இதே யூனிட் 6-ஸ்பீடு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் 420Nm டார்க் வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த பதிப்பில் ஃபோர்-வீல் டிரைவ் வழங்கப்படவில்லை.