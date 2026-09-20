டாடா சியரா லெஜண்ட் சீரிஸ் இந்தியாவில் அறிமுகம் - முழு விவரங்கள்

டாடா சியராவில் ஏராளமான மாடல்கள் வழங்கப்பட்டாலும், தற்போது அந்நிறுவனம் ஒரு படி மேலே சென்று, குறைந்த விலை மாடல்களில் கூடுதல் அம்சங்களை சேர்த்துள்ளது. ஸ்டான்டர்டு ஸ்மார்ட்+ மாடலின் விலை ரூ. 11.49 லட்சமாக இருக்கும் நிலையில், இந்த மாடல்களின் விலை ரூ. 11.99 லட்சமாக உள்ளது.
இது போன்ற கூடுதல் விலையே இந்த மாடல்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், தற்போதுள்ள மாடல்கள், லெஜண்ட் சீரிஸ் மாடல்களுடன் தொடர்ந்து விற்பனை செய்யப்படும். அனைத்து லெஜண்ட் சீரிஸ் மாடல்களிலும் 'L' என்ற பின்னொட்டு இடம்பெறும்.
டாடா சியரா லெஜண்ட் சீரிஸ்: ஸ்மார்ட்+ எல் – ப்யூர் எல் – ப்யூர் எல் (ஓ) – ப்யூர்+ எல் – அட்வென்ச்சர்+ எல். ஸ்மார்ட்+ எல் இந்த வேரியன்ட் வரிசையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வேரியன்ட்டிற்கான அம்சங்களில் இப்போது ஸ்டீயரிங்கில் பொருத்தப்பட்ட கண்ட்ரோல்கள், தானாக மடியும் ORVM-கள் மற்றும் லெதரெட் கேபின் மெட்டீரியல்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
பியூர் எல் வேரியன்ட், 10.25-இன்ச் சென்டர் ஸ்கிரீன், வயர்லெஸ் கனெக்டிவிட்டி, கைடெட் லைன்ஸ் கொண்ட ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா, டிரைவ் மோட்கள், TPMS மற்றும் உயரத்தை சரிசெய்யக்கூடிய ஓட்டுநர் இருக்கை போன்ற கூடுதல் அம்சங்களுடன் ஒரு படி மேலே செல்கிறது. பியூர் எல் (ஓ) வேரியன்ட்டின் அடிப்படையில், வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் மற்றும் பனோரமிக் சன்ரூஃப், ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லைட்கள் மற்றும் ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்கள் ஆகியவை கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
ப்யூர் + எல் மாடலில் முழுமையான லெதரெட் இன்டீரியர், வென்டிலேட்டெட் முன்பக்க இருக்கைகள், ஆறு விதங்களில் சரிசெய்யக்கூடிய பவர் டிரைவர் இருக்கை, பாஸ் மோடு, டூயல்-ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், ஒன்-டச் ஆன்டி-பிஞ்ச் விண்டோ (டிரைவர்), 65W USB-C சார்ஜர்கள், பூட் லேம்ப் மற்றும் பின்புற டிஃபாகர் ஆகியவை உள்ளன.
முந்தைய மாடலின் அம்சங்களுடன், அட்வென்ச்சர்+ எல் மாடலானது 360° கேமராக்கள், பிளைண்ட்-ஸ்பாட் மானிட்டரிங், பார்க்கிங் சென்சார்கள், LED ஃபாக் லைட்கள், FSD, டெரெய்ன் மோட்கள், 12.3-இன்ச் இன்ஃபோடெயின்மென்ட், 10.25-இன்ச் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர், ஆம்பியன்ட் மூட் லைட்கள், வயர்லெஸ் சார்ஜிங், ஆர்ம்ரெஸ்டுடன் கூடிய பின் இருக்கை வரிசை, அட்ஜஸ்ட் செய்யக்கூடிய ஹெட்ரெஸ்ட்கள், 60:40 ஸ்ப்ளிட்-ஃபோல்ட் மற்றும் ரெக்லைன், மற்றும் குளிரூட்டப்பட்ட க்ளோவ்பாக்ஸ் ஆகிய கூடுதல் அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.
டாடா சியரா லெஜண்ட் சீரிஸ் இயந்திர ரீதியாக மாற்றமின்றி தொடர்கிறது. இதில் 1.5-லிட்டர் ரெவோட்ரான் (105bhp/145Nm), டர்போ TGDi (158bhp/255Nm) மற்றும் டீசல் (116bhp/260Nm) என்ஜின் ஆப்ஷன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அட்வென்ச்சர்+ வேரியண்ட்டில் புதிய 7DCT ஆப்ஷனும் கிடைக்கிறது.