டாடா சியெரா எலெக்ட்ரிக் கார் மாடல் பாரத் NCAP மோதல் சோதனைகளில் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பீட்டை பெற்று அசத்தியுள்ளது. சோதிக்கப்பட்ட மாடல், 75kWh பேட்டரி மற்றும் ஆல்-வீல்-டிரைவ் கொண்ட Empowered AWD A ஆகும்.
இந்த மதிப்பீடு, 63kWh மற்றும் 75kWh பேட்டரிகள் இரண்டையும் கொண்ட Pure மற்றும் Pure S டிரிம்கள் முதல் Adventure மற்றும் Empowered டிரிம்கள் வரையிலான அனைத்து மாடல்களுக்கும் பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வயது வந்தோர் பயண பாதுகாப்பில், சியெரா EV 32-க்கு 30.62 மதிப்பெண்களை பெற்றது. இது முன்பக்க சாய்வு நெகிழ்வு தடுப்பு சோதனையில் 16-க்கு 14.62 மதிப்பெண்களையும், பக்கவாட்டு நகரக்கூடிய நெகிழ்வு தடுப்பு சோதனையில் 16-க்கு முழுமையான 16 மதிப்பெண்களையும் பெற்றதுடன், பக்கவாட்டு கம்ப மோதல் சோதனையிலும் தேர்ச்சி பெற்றது.
குழந்தை பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்காக, இந்த மின்சார எஸ்யூவி 49-க்கு 45 மதிப்பெண்களை பெற்றது. இது டைனமிக் சோதனையில் 24-க்கு 24 முழு மதிப்பெண்களையும், குழந்தை பாதுகாப்பு அமைப்பு நிறுவலில் 12-க்கு 12 மதிப்பெண்களையும் பெற்றதுடன், வாகன மதிப்பீட்டு மதிப்பெண் 13-க்கு 9 ஆக இருந்தது. 18 மாத மற்றும் மூன்று வயது குழந்தைகளுக்கான பின்புறம் நோக்கிய குழந்தை இருக்கைகளுடன், இந்த கார் 2,412 கிலோ எடையில் சோதிக்கப்பட்டது.
அனைத்து வேரியண்ட்களிலும் உள்ள பொதுவான பாதுகாப்பு உபகரணங்களில் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல், பக்கவாட்டு ஹெட் கர்டன் ஏர்பேக்குகள், பாதசாரிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் அனைத்து இருக்கை நிலைகளுக்குமான சீட் பெல்ட் நினைவூட்டிகள் ஆகியவை அடங்கும்.
ஓட்டுநர் மற்றும் முன் பயணிக்கு முன்பக்க ஏர்பேக்குகள், பெல்ட் பிரிடென்ஷனர்கள் மற்றும் லோட் லிமிட்டர்கள் பொதுவான அம்சங்களாகும்; அதேபோல், முன் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கும் இருவருக்கும் பக்கவாட்டு மார்பு மற்றும் இடுப்பு ஏர்பேக்குகளும் பொதுவானவை. சியெரா EV மாடலில் முழங்கால் ஏர்பேக் வசதி இல்லை.
சியெரா EV-யின் குழந்தை பயணிகளுக்கான மதிப்பெண் 45, மஹிந்திரா XEV 9S மாடலுக்கு இணையாக உள்ளது . மேலும், அதன் வயது வந்த பயணிகளுக்கான மதிப்பெண், XEV 9S மாடலின் 31.15 மற்றும் XUV 7XO-இன் 30.76 ஆகியவற்றை விட சற்று குறைவாக உள்ளது. இந்த மூன்று வாகனங்களும் பக்கவாட்டு மோதல் சோதனையில் முழு மதிப்பெண்களை பெற்று, பக்கவாட்டு கம்ப சோதனையிலும் தேர்ச்சி பெற்றன.