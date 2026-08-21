கார்

செப்டம்பர் 1-ந்தேதி முதல் ரூ. 25 ஆயிரம் வரை வாகனங்கள் விலையை உயர்த்தும் டாடா மோட்டார்ஸ்

2026 தொடக்கத்தில் ஏற்கனவே வாகன விலையை டாடா நிறுவனம் உயர்த்தியிருந்தது.
டாடா
டாடா
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Summary

டாடா மோட்டார்ஸ் ஏப்ரல் மற்றும் ஜூலை மாதத்தில் ஏற்கனவே விலையை உயர்த்திய நிலையில், செப்டம்பர் 1-ந்தேதி முதல் விலையை உயர்த்த இருக்கிறது.

டாடா மோட்டார்ஸ் பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள்ஸ் லிமிடெட் (TMPV), தனது கார் மற்றும் எஸ்யூவி (SUV) ரக வாகனங்களின் விலையை 25,000 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வு 2026 செப்டம்பர் 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

விலை உயர்வின் அளவு அந்தந்த வாகன மாடல் மற்றும் வகையைப் பொறுத்து மாறுபடும். ஒவ்வொரு வாகனத்தின் ஒட்டு மொத்த மதிப்பையும் தக்கவைக்கும் வகையிலேயே இந்த விலை மாற்றம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. உற்பத்திச் செலவு அதிகரிப்பின் பெரும்பகுதியைத் தொடர்ந்து தாங்களே ஏற்றுக்கொள்வதாகவும், அதன் ஒரு பகுதியை மட்டுமே இந்த விலை திருத்தம் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் மீது சுமத்துவதாகவும் டாடா மோட்டார்ஸ் கூறியுள்ளது.

2026-ம் ஆண்டில் டாடா மோட்டார்ஸின் பயணிகள் வாகனப் பிரிவு மேற்கொள்ளும் மூன்றாவது விலை உயர்வு இதுவாகும். இந்நிறுவனம் ஏப்ரல் 1 முதல் தனது Internal Combustion Engine (ICE) வாகனங்களின் விலையை சராசரியாக 0.5 சதவீதம் உயர்த்தியது. அதனைத் தொடர்ந்து, ஜூலை 1 முதல் தனது ICE மற்றும் மின்சார வாகனங்களின் (EV) விலையை 1.5 சதவீதம் வரை அதிகரித்தது.

விலை உயர்வு

விலை மாற்றத்தை அறிவித்ததில் டாடா மோட்டார்ஸ் மட்டும் தனியாக இல்லை. மாருதி சுசுகி நிறுவனம், ஆகஸ்ட் முதல் தனது அனைத்து வாகனங்களின் விலையையும் 30,000 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்போவதாக ஜூலை மாதமே அறிவித்தது. அதேவேளையில், ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா நிறுவனம் செப்டம்பர் முதல் 1 சதவீதம் வரை விலை உயர்வை மேற்கொள்ளவிருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளது.

பணவீக்க அழுத்தம், மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு மற்றும் அதிகரித்த செயல்பாட்டுச் செலவுகள் ஆகியவற்றை வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இதற்கான முக்கியக் காரணங்களாகக் குறிப்பிட்டுள்ளன. ஈரான் போர் தொடர்பான உலகளாவிய வர்த்தகம் மற்றும் எரிசக்திச் சந்தை இடையூறுகளும் வாகனத் துறையில் செலவு அழுத்தத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளன.

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