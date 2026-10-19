29kmpl மைலேஜ் வழங்கும் டஸ்டர் புது வேரியண்ட் அறிமுகம் செய்த ரெனால்ட்

ரெனால்ட் இந்தியா நிறுவனம் தனது மிட் ரேன்ஜ் எஸ்.யூ.வி. கார்: டஸ்டர் மாடலின் புது வேரியண்ட்டை அறிமுகம் செய்தது. அதன்படி ரெனால்ட் நிறுவனம் டஸ்டர் ஹைப்ரிட் இ-டெக் 160-ஐ 1.8-லிட்டர் பெட்ரோல்-ஹைப்ரிட் பவர்டிரெயினுடன் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது .
புதிய டஸ்டர் மாடலின் விலை, எவல்யூஷன் வேரியண்ட்டிற்கு ரூ. 16.99 லட்சத்தில் தொடங்கி, டாப் எண்ட் எமோஷன் வேரியண்ட்டிற்கு ரூ. 19.49 லட்சமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து விலைகளும் எக்ஸ்-ஷோரூம் அடிப்படையில் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது.
இந்த ஹைப்ரிட் அமைப்பானது, 1.8-லிட்டர் பெட்ரோல் என்ஜின், இரண்டு எலக்ட்ரிக் மோட்டார்கள் மற்றும் 1.4kWh சுய-சார்ஜிங் பேட்டரி ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கிறது. ARAI-சான்றளிக்கப்பட்ட 29kmpl எரிபொருள் சிக்கனத்தை ரெனால்ட் நிறுவனம் உறுதி செய்கிறது.
அதே சமயம் பொருத்தமான சூழ்நிலைகளில் நகர பயணத்தில் 80 சதவீதம் வரை எலக்ட்ரிக் பயன்முறையில் மேற்கொள்ள முடியும். இந்த அமைப்பு ஒருங்கிணைந்த 160bhp சக்தியை உற்பத்தி செய்கிறது மற்றும் இது ஒரு மல்டி-மோட் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் மற்றும் பெட்ரோல் என்ஜின் மூலம் பேட்டரி ரீசார்ஜ் ஆவதால், வெளிப்புற சார்ஜிங்கின் தேவை நீக்கப்படுகிறது.
இந்த தலைமுறை டஸ்டரில் டீசல் என்ஜின் ஆப்ஷன் இல்லாத நிலையில், புதிய பவர்டிரெய்ன் ஆனது ஏற்கனவே உள்ள 1.0-லிட்டர் மற்றும் 1.3-லிட்டர் டர்போ-பெட்ரோல் ஆப்ஷன்களுடன் இணைந்து, வாங்குபவர்களுக்கு ஒரு மாற்று தேர்வை வழங்குகிறது.
இந்திய சந்தையில் புதிய டஸ்டர் ஹைப்ரிட் மாடல் ஸ்டிராங் ஹைப்ரிட் பவர்டிரெய்ன்களை வழங்கும் மாருதி சுசுகி கிராண்ட் விட்டாரா, விக்டோரிஸ் மற்றும் டொயோட்டா அர்பன் குரூஸர் ஹைப்ரிட் ஆகிய மாடல்களுடன் போட்டியிடுகிறது.