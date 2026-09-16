மேக்னைட் மாடலின் விலையை சத்தமின்றி மாற்றிய நிசான்

இந்திய சந்தையில் நிசான் நிறுவனம் தனது மேக்னைட் மாடலின் விலையை உயர்த்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக நிசான் மேக்னைட் விலைகள் ரூ. 1000 முதல் ரூ. 3000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த விலை உயர்வு, ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் (AT) மற்றும் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் (MT) ஆகிய இரண்டு என்ஜின் ஆப்ஷன்களிலும் உள்ள அனைத்து மாடல்களுக்கும் பொருந்தும்.
இருப்பினும், பெரும்பாலான மாடல்களின் விலை ரூ. 3000 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், டெக்னா பெட்ரோல் MT டூயல்-ஒன் என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட மாடலுக்கு மட்டும் ரூ. 6500 என்ற மிக அதிகமான விலை உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது மற்ற மாடல்களை விட மிக அதிகம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், இந்த விலை உயர்வில் விசியா, விசியா பிளஸ் மற்றும் அசென்டா CNG மாடல்கள் (MT மற்றும் AMT ஆகிய இரண்டு வகைகளிலும்) சேர்க்கப்படவில்லை.
மிக நீண்ட காலமாக, வாடிக்கையாளர்களை ஷோரூம்களுக்குக் கொண்டு வருவதில் நிசான நிறுவனத்தின் தனிப்பெரும் சக்தியாக மேக்னைட் விளங்கியது. ஆனால் இப்போது, கிராவைட் எம்.பி.வி., டெக்டான் மற்றும் எக்ஸ்-டிரெயில் எஸ்.யூ.வி. ஆகிய வாகனங்களும் குறைந்த எண்ணிக்கையில் அதனுடன் இணைந்துள்ளன.
இது இரண்டு பெட்ரோல் இன்ஜின் ஆப்ஷன்களுடன் கிடைக்கிறது. இரண்டுமே மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் (MT) மற்றும் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் (AT) பவர்டிரெய்ன்களைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் (NA) பெட்ரோல் மாடலில் சி.என்.ஜி. ஆப்ஷனும் உள்ளது.
கைகர் மாடலை போன்றே, நிசான் நிறுவனம் தனது பிரிட்ஜர் சப்-காம்பாக்ட் எஸ்.யூ.வி. மாடலை அறிமுகம் செய்ததும் மேக்னைட் மாடலும் அப்டேட் செய்யப்படும்.
இந்த கார் டாடா பன்ச், ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர், மாருதி ஸ்விஃப்ட் , ஹூண்டாய் கிராண்ட் ஐ10 மற்றும் ரெனால்ட் டிரைபர் மற்றும் கிராவைட் எம்.பி.வி. போன்றவற்றுக்கு போட்டியாக மாறும்.