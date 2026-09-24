ரூ. 3.80 கோடி விலையில் புதிய பென்ஸ் G63 அறிமுகம் - என்ன ஸ்பெஷல் தெரியுமா

மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் நிறுவனம், 'G63 Offroad Pro' மாடலை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்தது. முற்றிலும் புதிய பென்ஸ் G63 Offroad Pro இந்திய சந்தையில் ரூ. 3.80 கோடி விலையில் கிடைக்கிறது.
இது, புகழ்பெற்ற ஜி-கிளாஸ் காரின் கரடுமுரடான, அனைத்து நிலப்பரப்புகளுக்குமான ஒரு புதிய வடிவமாகும் . தீவிரமான அனைத்து நிலப்பரப்பு பயன்பாட்டிற்காக, ஏஎம்ஜி-க்கு பிரத்யேகமான ஆஃப்-ரோடு பாகங்கள் மற்றும் மேலும் உறுதியான தோற்றத்துடன் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பிரத்யேகமான G63-இன் மையத்தில், AMG ஆக்டிவ் ரைடு கண்ட்ரோல் சஸ்பென்ஷன் உள்ளது. இது பிரத்யேகமான AMG டிராக்ஷன் ப்ரோ மற்றும் AMG ஆக்டிவ் பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப்-ரோடு மோட்களுடன் வருகிறது. இது மிகவும் கடினமான நிலப்பரப்புகளில் கூட மேம்பட்ட ஆக்சில் ஆர்டிகுலேஷன், இழுவிசை மற்றும் நிலைத்தன்மையை வழங்குகிறது.
மேலும், இதில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரூஃப் லக்கேஜ் ரேக் மற்றும் தனித்துவமான 20-இன்ச் AMG 5-ட்வின்-ஸ்போக் மேட் பிளாக் வீல்கள், இந்த சாகச பயணத்திற்கு தயாரான அடையாளத்தை முழுமையாக்குகின்றன. புதிய G63 மாடலில் 585bhp பவர் மற்றும் 850Nm டார்க் உற்பத்தி செய்யும் 4.0-லிட்டர் ட்வின்-டர்போ V8 என்ஜின் ஆகும்.
இந்த யூனிட் 9-ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் மற்றும் ஆஃப்-ரோடு ப்ரோ கண்ட்ரோல்களுடன், மெர்சிடிஸ் நிறுவனத்தின் சொந்த 4MATIC AWD சிஸ்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
உள்புறம், டாஷ்போர்டில் புதிய ஆஃப்-ரோடு காக்பிட், அனைத்து ஆஃப்-ரோடு செயல்பாடுகள் மற்றும் அம்சங்களை எளிதாக அணுகும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது, விரிந்த வீல் ஆர்ச்கள், ஒரு புதிய AMG-பிரத்யேக பம்பர் மற்றும் ஒரு ஆக்ரோஷமான முன்பக்க முகப்பு உள்ளிட்ட AMG-பிரத்யேக அம்சங்களுடன், புகழ்பெற்ற G-கிளாஸ் தோற்றத்தைப் பெறுகிறது.
இது குறைந்த எண்ணிக்கையில் மட்டுமே கிடைக்கும், இது இந்திய சந்தை முழுவதும் உள்ள AMG G63 ரசிகர்களுக்காக 'ஆஃப்ரோடு ப்ரோ' வேரியண்ட்டின் பிரத்தியேகத்தன்மையை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.