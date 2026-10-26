மாருதி சுசுகி விக்டோரிஸ் புது எடிஷன் இந்தியாவில் அறிமுகம்

மாருதி சுசுகி நிறுவனம், விக்டோரிஸ் காரின் முதலாம் ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன் மாடலை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் உள்ள மற்ற பயணிகள் வாகனங்களை விட விக்டோரிஸ் 1 லட்சம் மற்றும் 1.5 லட்சம் விற்பனை மைல்கற்களை மிக வேகமாக எட்டியதாகவும் அந்நிறுவனம் கூறுகிறது.
ஆரம் எடிஷன் (Aurum Edition) என அழைக்கப்படும் புது மாடல், ஒரு புதிய வேரியன்ட் அல்ல. இது விக்டோரியின் ஸ்ட்ராங்-ஹைப்ரிட் வெர்ஷன்களில் மட்டுமே வழங்கப்படும், ரூ. 22,990 விலையுள்ள ஒரு ஆக்சஸரி கிட் ஆகும்.
வெளிப்புறத்தில், இந்த கிட் முன்பக்கம், பக்கவாட்டுகள், பின்புற ஸ்கிட் பிளேட் வடிவமைப்புகள் மற்றும் வீல் ஆர்ச்களில் காப்பர் நிற இன்செர்ட்களை சேர்க்கிறது.
முன்பக்க கிரில், ஃபெண்டர்கள், பம்ப்பர்கள், பக்கவாட்டு பாடி மோல்டிங்குகள் மற்றும் டோர் வைசர்களில் குரோம் பாகங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. உள்புறத்தில் அனைத்து பருவநிலைகளுக்கும் ஏற்ற 3D கேபின் மேட்கள், ஒரு 3D பூட் மேட் மற்றும் பூட் திறப்பிற்கான ஒரு சில் கார்டு ஆகியவை உள்ளன.
ஸ்ட்ராங்-ஹைப்ரிட் விக்டோரிஸ் காரின் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூ. 16.43 லட்சம் முதல் ரூ. 19.99 லட்சம் வரை உள்ளது, எனவே இந்த கிட்டுக்கு அதன் மேல் கூடுதலாக செலவாகும். இது ஒரு ஆக்சஸரி பேக்கேஜ் என்பதால், காரின் இயந்திர பாகங்கள் அப்படியேதான் இருக்கும்.
விக்டோரியின் இந்த வலிமையான ஹைப்ரிட் காரில், 1.5-லிட்டர், 3-சிலிண்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜின், ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் மற்றும் ஒரு சிறிய பேட்டரி பேக் ஆகியவை இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஹைப்ரிட் காருக்கு ARAI மைலேஜாக 28.65 கி.மீ/லிட்டர் கிடைக்கும் என மாருதி நிறுவனம் கூறுகிறது.