கார்

இன்விக்டோ மாடலின் விலையை திடீரென உயர்த்திய மாருதி

வேரியண்ட் தேர்வை பொறுத்து விலைகள் கூடவோ குறையவோ செய்துள்ளன.
Maruti Invicto
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மாருதி சுசுகி நிறுவனம், ஆகஸ்ட் 2026 முதல் தனது வரிசையில் உள்ள பல மாடல்களின் விலையை உயர்த்தியது. முன்னதாக ஜிம்னி, இ-விட்டாரா, பலேனோ மற்றும் பிரெஸ்ஸா போன்ற மாடல்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டது.

இந்த வரிசையில், தற்போது இன்னோவா ஹைக்ராஸின் ஒரு வகையான மாருதியின் இன்விக்டோ காரின் விலையில் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில், வேரியண்ட் தேர்வை பொறுத்து விலைகள் கூடவோ குறையவோ செய்துள்ளன.

விலை மாற்றம்:

ஏழு இருக்கைகள் கொண்ட அடிப்படை ஜீட்டா+ ஹைப்ரிட் வேரியன்ட்டின் விலையில் ரூ. 3,000 குறைக்கப்பட்டு, இதன் ஆரம்ப நிலை விலை ரூ. 24.94 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்விக்டோ வரிசையில் உள்ள மற்ற இரண்டு மாடல்களான ஸீட்டா+ ஹைப்ரிட் 8S மற்றும் ஆல்ஃபா+ ஹைப்ரிட் 7S ஆகியவற்றின் விலை முறையே ரூ. 10,000 அதிகரித்துள்ளது.

இதனால், இந்த MPV-யின் விலை தற்போது ரூ. 24.94 லட்சம் முதல் ரூ. 28.70 லட்சம் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது (அனைத்து விலைகளும் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைகள்).

பெட்ரோல் என்ஜின் ஆப்ஷனிலும் கிடைக்கும் ஹைக்ராஸ் போல் இல்லாமல், மாருதி சுசுகி இன்விக்டோ ஹைப்ரிட் மாடலில் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. கடந்த மாதம் இந்த மாடலின் ஒரு வேரியண்ட்டின் விலை மட்டும் ரூ. 25,000 உயர்த்தப்பட்டது .

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