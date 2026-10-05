முன்பதிவில் மாஸ் காட்டும் மாருதி கார்: உற்பத்தியை வேகப்படுத்த மாருதி சுசுகி தீவிரம்

புதிய பிரெஸ்ஸா மாடலுக்கான தேவை அதிகரித்ததை கண்ட பிறகு, மாருதி சுசுகி நிறுவனம் தற்போது உற்பத்தியை அதிகரிக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் தேவைக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாத விநியோகம் உள்ளதால், இது அனைத்து சிஎன்ஜி மாடல்களுக்கும் பொருந்தும்.
செப்டம்பர் மாத நிலவரப்படி நிலுவையில் உள்ள 1.8 லட்சம் ஆர்டர்களுக்கு இன்னும் பணம் செலுத்தப்படவில்லை, இதில் 95,000 ஆர்டர்கள் பிரெஸ்ஸாவிற்கு மட்டுமே உரியவை ஆகும்.
பிரெஸ்ஸாவின் 1.0L பூஸ்டர்ஜெட் (டர்போ) வெர்ஷனிற்கு அதிக தேவை இருந்தாலும், CNG தான் தொடர்ந்து முதன்மையான தேர்வாக உள்ளது. காரின் அடிப்பகுதியில் உள்ள CNG டேங்க், பூட் பகுதியை ஆக்கிரமிக்காததால், இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.
விக்டோரிஸ் மாடலை தொடர்ந்து, இந்த அம்சத்தை பெறும் இரண்டாவது மாடல் பிரெஸ்ஸா ஆகும். ஆக்டிவ் கூலிங்குடன் கூடிய வயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேட், எலக்ட்ரிக் சன்ரூஃப், புதிய HVAC கண்ட்ரோல் மற்றும் புதிய இரண்டாம் வரிசை ஹெட்ரெஸ்ட்கள் ஆகியவை புதிய அம்சங்களில் அடங்கும்.
தற்போது ஃபிரான்க்ஸ் மாடலில் உள்ள 1.0-லிட்டர் பூஸ்டர்ஜெட் என்ஜின் 108bhp/170Nm செயல்திறன் வெளிப்படுத்துகிறது. ஆனால், ஃபிரான்க்ஸ் அதே என்ஜினுடன் 99bhp பவர் மற்றும் 147Nm செயல்திறன் வெளிப்படுத்துகிறது. அதாவது பிரெஸ்ஸா அதிக செயல்திறன் கொண்டதாக உள்ளது. சுசுகி ஜப்பான், உலோக சி.என்.ஜி. டேங்கிற்கு (60 கிலோ) பதிலாக ரெசின் டேங்கை (20 கிலோ) பொருத்துவதன் மூலம் 100 கிலோ எடை குறைப்பு திட்டத்தையும் வகுத்துள்ளது, இதன் விளைவாக 40 கிலோ எடை குறைகிறது.