மாருதி சுசுகி நிறுவனம் இந்தியாவில் மீண்டும் விலை உயர்வை அறிவித்துள்ளது. கடந்த மூன்று மாதங்களில் மூன்றாவது முறையாக விலை உயர்வை அறிவித்து இரண்டு மாதங்கள் ஆன நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
மாருதியின் கூற்றுப்படி, தொடர்ச்சியான செலவு அழுத்தங்களை கருத்தில் கொண்டு இந்த விலை உயர்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சராசரி விலை திருத்தம் 0.31 சதவீதமாக உள்ளது. மேலும் இது அந்த வரிசையில் உள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாடல்களுக்கு பொருந்தும்.
இந்த மாற்றம் கடந்த நவம்பர் 22-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. மாடல் மற்றும் வேரியன்ட் வாரியான மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட கூடுதல் விவரங்கள் வரும் நாட்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நடப்பு ஆண்டில் பலமுறை விலை உயர்வுகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும், வரும் மாதங்களிலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு விலை குறைப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்க முடியாது. பெரும்பாலான, அல்லது அனைத்து வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்களும், புதிய ஆண்டு தொடங்கும் போது விலை உயர்வை அறிவிப்பது வழக்கம்.
அந்த வகையில் வருகிற 2027-ஆம் ஆண்டும் இதற்கு விதிவிலக்காக இருக்காது என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புத்தாண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும்போது, இந்த துறை நிகழ்வுகளால் பரபரப்பாக இருக்கும். அதனைத் தொடர்ந்து, பிப்ரவரி மாதத் தொடக்கத்தில் 2027 பாரத் மொபிலிட்டி எக்ஸ்போ நடைபெற உள்ளது.