2027-க்குள் 4 புது எஸ்யூவி-க்களை அறிமுகம் செய்யும் மஹிந்திரா

மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ என் எடிஷன் ஒன் காரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், மஹிந்திரா நிறுவனம் அடுத்த எட்டு மாதங்களில் மற்ற மாடல்களை அறிமுகப்படுத்த ஏற்கனவே தயாராகி வருகிறது. இந்த பிராண்ட் 2027 ஜூன் மாத இறுதிக்குள் மொத்தம் நான்கு புதிய தயாரிப்புகளை அறிமுகம் செய்யும்.
நான்கில் மூன்று முற்றிலும் புதிய தயாரிப்புகளாகவும், நான்காவது தயாரிப்பு ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட மாடலாகவும் இருக்கும் என்று மஹிந்திரா உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இவற்றில் முதலாவது NU_IQ பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து வரும் ஒரு தயாரிப்பாக இருக்கும், மேலும் அது விஷன் எஸ் எஸ்யூவியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த காரின் சோதனை வாகனங்கள் ஏற்கனவே உற்பத்திக்குத் தயாரான தோற்றத்தில் காணப்பட்டுள்ளன, மேலும் இது அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இதன் விலை ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் அறிவிக்கப்படும் என தெரிகிறது.
இதைத் தொடர்ந்து, முற்றிலும் புதிய BEV ஒன்று வரவிருக்கிறது. அதன் தோற்றம், BE 6-ஐ போன்ற LED DRL-களைக் காட்டுகிறது, இது BE.07 ஆக இருக்கலாம் என்பதை உணர்த்துகிறது . இந்த மாடலும், அதிக மறைப்புடன் இருந்தாலும், உற்பத்திக்குத் தயாரான தோற்றத்தில் காணப்பட்டுள்ளது.
மஹிந்திராவின் புதிய தயாரிப்பு வரிசையில் அடுத்ததாக வரவிருப்பது, ஸ்கார்பியோ-என் மாடலை அடிப்படையாகக் கொண்ட லைஃப்ஸ்டைலர் பிக்கப் ஆகும். குளோபல் பிக் அப் கான்செப்ட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த மாடலின் ப்ரொடக்ஷன் மாடலை அந்நிறுவனம் ஏற்கனவே காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இதன் ஆரம்ப விலை குறித்த ஒரு தோராயமான மதிப்பீட்டையும் வழங்கியுள்ளது . மஹிந்திரா ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தியபடி, இந்த புதிய மாடல் ஏப்ரல் 2027-இல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போதைய மாடலின் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பான இந்த கடைசி மாடல், தார் ராக்ஸ் காருக்கு ஒரு சிறிய மேம்படுத்தலாக இருக்கலாம் . இந்த ஐந்து-கதவு லைஃப்ஸ்டைல் எஸ்யூவி, இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட தோற்றத்தில் சோதனை செய்யப்படுவது காணப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தார் ஓஜி (Thar OG) மாடலில் தற்போது இருப்பதை போலவே, சிறிய அளவிலான தோற்ற மாற்றங்கள் மற்றும் அம்சத் திருத்தங்களுடன், ஆற்றல் வெளியீட்டில் ஒரு சிறிய அதிகரிப்பையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அத்துடன், டாவின்சி (DaVinci) சஸ்பென்ஷன் அமைப்பும் வழங்கப்படும்.