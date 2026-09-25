புதிய கார் வெளியீட்டு தேதியை உறுதிப்படுத்திய ஹூண்டாய் - அம்சங்கள் என்னென்ன?

ஹூண்டாய் நிறுவனம், வரவிருக்கும் 2026 பாரிஸ் மோட்டார் ஷோவிற்கான தனது வாகன வரிசையை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் பாரிஸ் வரிசையில், ஒரு புதிய பி-செக்மென்ட் எஸ்.யூ.வி.யின் உலகளாவிய அறிமுகமும், ஒரு புதிய சி-செக்மென்ட் எஸ்.யூ.வி.யின் ஐரோப்பிய அறிமுகமும் முதன்மை வகிக்கின்றன.
சி-செக்மென்ட் மாடல் குறித்து உறுதியான தகவல் இல்லாத நிலையில், பி-செக்மென்ட் எஸ்.யூ.வி.யான புதிய பேயான் , இந்தியா உட்பட பல சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
ஹூண்டாய் பேயான் என்பது 4.2 மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கிராஸ்ஓவர் ஆகும். இதற்கான முன்பதிவுகள் இந்தியாவில் ரூ. 11,000 முன்பணத்துடன் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன.
புதிய பேயான் மாடல், 1.5 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் என்ஜின் மற்றும் மேனுவல், சிவிடி கியர்பாக்ஸ் ஆப்ஷன்களுடன் வரும். இந்த என்ஜின் 113bhp பவர் மற்றும் 144Nm டார்க் வெளிப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பேயானின் கேபின் வடிவமைப்பு, சமீபத்தில் பிரேசிலில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட புத்தம் புதிய i20-ஐ பெரிதும் ஒத்திருப்பதாக தெரிகிறது. இந்தியாவிற்கான காரின் உட்புறமும் அதே தோற்றத்தையே பெறும்.
அம்சங்களை பொறுத்தவரை, பேயானில் லெவல் 2 ADAS, இரட்டை டிஜிட்டல் திரைகள், எலெக்ட்ரிக் மிரர்கள், கிளைமேட் கண்ட்ரோல், ஸ்டீயரிங்கில் பொருத்தப்பட்ட கண்ட்ரோல்கள், ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் மற்றும் பல இடம்பெறும்.
பேயான் ஐரோப்பாவில் விற்பனையில் உள்ளது; இருப்பினும், இது அதன் முற்றிலும் புதிய தலைமுறை மாடல் ஆகும், இது இந்தியாவிலும் விற்பனை செய்யப்படும்.
குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, ஐரோப்பிய மாடலுடன் ஒப்பிடும்போது பவர்டிரெய்ன் மற்றும் உட்புற இருக்கை அமைப்புகளில் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், இந்திய மாடல் அதே போன்ற தோற்றத்தை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.