புதிய பேயான் மாடலை அறிமுகம் செய்த ஹூண்டாய் - விலை மற்றும் அம்சங்கள்

ஹூண்டாய் இந்தியா நிறுவனம் பேயான் காரை இந்தியாவில் ரூ. 10 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த காருக்கான முன்பதிவுகள் சில வாரங்களுக்கு முன்பு தொடங்கின. மேலும் விநியோகம் உடனடியாக ஆரம்பமாகிறது.
புதிய பேயான் மாடல் வென்யூ மற்றும் கிரெட்டா கார்களுக்கு இடையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. புதிய தலைமுறை கிரெட்டா 2027-ஆம் ஆண்டில் வெளிவரவிருப்பதால், தற்போதைய கிரெட்டாவின் என்ட்ரி லெவல் மாடல்களுக்கு ஒரு மாற்றாக பேயான் வருகிறது.
ஹூண்டாய், பேயானின் வடிவமைப்பை நேர்த்தியாக வைத்துள்ளது. ஸ்ப்லிட் ஹெட்லேம்ப் செட்டப்-இல், பிரதான LED தொகுப்புகள் பம்பரில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், DRL-கள் பானட் கோட்டின் அதே அகலத்தில் அமைந்துள்ளன, அவற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட லைட் பார் எதுவும் இல்லை. தட்டையான கூரை அமைப்பு, ரூஃப் ரெயில்கள் மற்றும் வீல் ஆர்ச்களின் மீதான தடிமனான பிளாஸ்டிக் கிளாடிங் ஆகியவை இதற்கு ஒரு SUV தோற்றத்தை அளிக்கின்றன.
மேலும் சக்கரங்கள் இதழ் போன்ற வடிவமைப்பை பெற்றுள்ளன. பின்புற், பம்பரில் பொருத்தப்பட்டுள்ள இண்டிகேட்டர்களுக்கு மேலே LED டெயில் லேம்ப் தொகுப்புகள் அமைந்துள்ளன. அதே சமயம், வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் ரூஃப் ஸ்பாய்லரில் மையத்தில் பொருத்தப்பட்ட ஸ்டாப் லேம்ப் உள்ளது. 4.2 மீட்டர் நீளம் கொண்ட பேயான், தற்போதைய தலைமுறை கிரெட்டாவை விட சற்றே குட்டையானது.
உள்புறத்தில் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் மற்றும் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டருக்காக தலா ஒரு 12.3-இன்ச் ஸ்கிரீன்கள், வென்யூவை போன்ற ஒரு வளைந்த பின்னாக்கிளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. ஏசி வென்ட்களுக்கு அருகில் செங்குத்தாக பொருத்தப்பட்ட கன்சோலில் ஏசி கன்ட்ரோல்கள் அமைந்துள்ளன. டாஷ்போர்டு மற்றும் டோர் பேட்களில் மென்மையான தொடு உணர்வு கொண்ட பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அம்சங்கள் பட்டியலில் பனோரமிக் சன்ரூஃப், டூயல்-டோன் லெதரெட் அப்ஹோல்ஸ்டரி, வயர்லெஸ் சார்ஜிங், குளிர்விக்கப்படும் முன் இருக்கைகள், பவர் டிரைவர் இருக்கை, பின் பயணிகளுக்கான அட்ஜஸ்ட் செய்யக்கூடிய ஹெட்ரெஸ்ட்கள் மற்றும் ஆட்டோ-டிம்மிங் ஐஆர்விஎம் ஆகியவை அடங்கும். பாதுகாப்பு அம்சங்களில் ஆறு ஏர்பேக்குகள், லெவல் 2 ADAS, டயர் பிரஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் மற்றும் 360-டிகிரி கேமரா ஆகியவை அடங்கும்.
புதிய பேயான் காரில், க்ரெட்டாவில் உள்ள 1.5-லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் என்ஜின் மட்டுமே பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 113bhp பவர் மற்றும் 144Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. இதன் மைலேஜ் 18.6kmpl என கூறப்படுகிறது. இது 6-ஸ்பீடு மேனுவல் அல்லது CVT கியர்பாக்ஸ் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் டர்போ-பெட்ரோல் அல்லது டீசல் ஆப்ஷன் இல்லை, இருப்பினும் CNG வெர்ஷன் ஜனவரி 2027-இல் வெளிவர உள்ளது.