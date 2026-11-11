முற்றிலும் புதிய நிறத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட டிவிஎஸ் என்டார்க் 150

டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம், என்டார்க் 150 மாடலில் 'ஸ்பெக்ட்ரல் கிரீன்' என்ற புதிய வண்ணத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது . இந்த புதிய வண்ணம் டிஎஃப்டி (TFT) மாடலுக்கு மட்டுமே பிரத்யேகமாக வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், வண்ணங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நான்காக உயர்ந்துள்ளது. இது அடர் ஆலிவ் நிற பாடி ஃபினிஷுடன், கிரே மற்றும் ஃப்ளோரசன்ட் எல்லோ நிற என்டார்க் 150 கிராஃபிக்ஸ் கொண்டுள்ளது.
மேலும், ஃபெண்டரிலும் பாடி பேனல்களின் பின்புறப் பகுதியிலும் சில ஃப்ளோரசன்ட் எல்லோ நிற சிறப்பம்சங்கள் உள்ளன. கிடைக்கக்கூடிய மற்ற மூன்று வண்ணங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த புதிய நிறம் மிகவும் நுட்பமாக இருப்பதுடன், தனித்துத் தெரிகிறது.
எளிமையான தோற்றத்தை விரும்பும், ஆனால் கருப்பு அல்லது மற்ற மங்கலான நிறங்களில் இல்லாத ஒன்றைத் தேடும் சவாரி செய்பவர்களுக்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது.
புதிய வண்ணம் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதைத் தவிர, ஸ்கூட்டரின் இயந்திர அமைப்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இது தொடர்ந்து அதே 149.7சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர், மூன்று வால்வுகள் கொண்ட, ஏர் கூல்டு என்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த என்ஜின் 13bhp பவர் மற்றும் 14.2Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது.
இந்த ஷேட் TFT வேரியண்ட்டிற்கு மட்டுமே என்பதால், இதில் டிவிஎஸ்-இன் SmartXonnect வழியாக ஸ்மார்ட்போன் கனெக்டிவிட்டி மற்றும் அது தொடர்பான அம்சங்களுடன் கூடிய 5-இன்ச் TFT கன்சோல் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்த ஸ்கூட்டரில் இரண்டு ரைடு மோட்கள், ஒரு டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் மற்றும் டிவிஎஸ் iGo Assist ஆகிய அம்சங்களும் உள்ளன.
இந்திய சந்தையில் புதிய என்டார்க் 150-இன் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியன்ட் ரூ. 1,12,900 (எக்ஸ்-ஷோரூம்) விலையிலும், TFT வேரியன்ட் ரூ. 1,22,100 (எக்ஸ்-ஷோரூம்) விலையிலும் கிடைக்கிறது.