ராயல் என்ஃபீல்டு ஹிமாலயன் 440 - இந்தியாவில் பட்ஜெட் விலையில் அறிமுகமானது

ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் தனது புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட அட்வென்ச்சர் பைக்கான ஹிமாலயன் 440 மாடலை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இந்த புதிய மாடல், ஹிமாலயன் பெயர் அறிமுகமாகி 10 ஆண்டுகள் ஆனதைக் கொண்டாடுவதோடு, பெரிய 443சிசி என்ஜின் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஃபிரேமையும் கொண்டுள்ளது.
ராயல் என்ஃபீல்டு அறிமுகம் செய்யும் 440 மாடலின் முதல் யூனிட்களில் உள்ள எரிபொருள் டேங்கில் 10-ஆம் ஆண்டு நிறைவை குறிக்கும் வகையில் சிறப்பு பேட்ஜ் இடம்பெற்றிருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மோட்டார்சைக்கிள் சேலா பிளாக், மஸ்டாங் பிரவுன் மற்றும் நெலாங் ஒயிட் ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. ராயல் என்ஃபீல்டு டீலர்ஷிப்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் இணையதளம் வழியாக செப்டம்பர் 4 அன்று முன்பதிவுகள் தொடங்கின.
443சிசி, ஒற்றை-சிலிண்டர், லாங்-ஸ்ட்ரோக் என்ஜின் மூலம் இந்த பைக் இயக்கப்படுகிறது. இது 6,250 ஆர்.பி.எம்.மில் 25.4 பி.எச்.பி சக்தியையும், 4,000 ஆர்.பி.எம்.மில் 34 என்.எம் டார்க்கையும் உற்பத்தி செய்கிறது.
இந்த மோட்டார், அசல் ஹிமாலயனில் இருந்த ஐந்து-வேக கியர்பாக்ஸ் அமைப்புக்கு பதிலாக, ஆறு-வேக கியர்பாக்ஸுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
சத்தம், அதிர்வு மற்றும் கடினத்தன்மை அளவுகள் உட்பட, மென்மையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் என்ஜினிலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ராயல் என்ஃபீல்ட் கூறுகிறது.
ஹிமாலயன் 440, ஹாஃப்-டூப்ளெக்ஸ் ஸ்ப்ளிட்-கிரேடில் ஃபிரேமைப் பயன்படுத்துகிறது. இதன் சஸ்பென்ஷனில், 200 மிமீ பயண தூரம் கொண்ட 41 மிமீ டெலஸ்கோபிக் முன்பக்க ஃபோர்க்குகளும், 180 மிமீ பயண தூரம் வழங்கும் லிங்கேஜ்-வகை பின்பக்க மோனோ ஷாக்கும் அடங்கும்.
இந்த மோட்டார் சைக்கிள், கரடுமுரடான சாலைகள் மற்றும் கரடுமுரடான பாதைகளில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றவாறு 21-அங்குல முன்பக்க மற்றும் 17-அங்குல பின்பக்க வயர்-ஸ்போக் சக்கரங்களைக் கொண்டுள்ளது.
இது 220 மிமீ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் மற்றும் 800 மிமீ இருக்கை உயரத்தைக் கொண்டுள்ளது. முன்பக்கத்தில் இரண்டு-பிஸ்டன் ஃப்ளோட்டிங் காலிப்பருடன் கூடிய 300 மிமீ டிஸ்க் மற்றும் பின்பக்கத்தில் 240 மிமீ டிஸ்க் மூலம் பிரேக்கிங் கையாளப்படுகிறது.
ஹிமாலயன் 440 மாடலில் புதிய LED முகப்பு விளக்கு, டிஜிட்டல்-அனலாக் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர், டிரிப்பர் நேவிகேஷன் மற்றும் USB டைப்-c சார்ஜிங் போர்ட் ஆகியவையும் இடம்பெற்றுள்ளன.
15 லிட்டர் எரிபொருள் தொட்டி மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட லக்கேஜ் ஏற்றிச் செல்லும் திறன் ஆகியவை இதன் சுற்றுலா நோக்குக்கு வலு சேர்க்கின்றன.
ராயல் என்ஃபீல்டு, கடினமான பக்கவாட்டுப் பெட்டிகள், டாப் பாக்ஸ், டூரிங் இருக்கைகள், கைக்காப்புகள், என்ஜின் கார்டுகள், ஸ்லைடர்கள் மற்றும் கூம்பு வடிவக் கண்ணாடிகள் உள்ளிட்ட துணைக்கருவிகளை வழங்குகிறது.
இவை, உரிமையாளர்கள் தங்களது மோட்டார்சைக்கிளை அன்றாடப் பயணங்கள், வார இறுதிப் பயணங்கள் அல்லது நீண்ட சாகசப் பயணங்களுக்கு ஏற்றவாறு அமைத்துக்கொள்ள உதவுகின்றன.
இந்த புதிய மாடலின் விலை ரூ. 2.29 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என்று விலை நிர்ணயம் செய்யட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.