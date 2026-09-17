எந்த மாற்றமும் இன்றி 2027 கவாசகி Z650RS இந்தியாவில் அறிமுகம்

கவாசகி நிறுவனம் தனது புதிய Z650RS பைக்கை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்தது. புதிய Z650RS விலை ரூ. 7.83 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது இந்த பைக்கின் முந்தைய வெர்ஷன் விலை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உண்மையில், அந்நிறுவனம் இந்த மோட்டார்சைக்கிளில் வண்ண விருப்பங்கள் உட்பட எதையும் மாற்றவில்லை.
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இதற்கு '2027' என்ற குறியீடு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இது இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு இந்த பைக் விற்பனையில் இருக்கும் என்பதை குறிப்பதாக இருக்கலாம்.
புதிய Z650RS ஆனது எடை குறைந்த டிரெலிஸ் ஃபிரேமை கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இதில் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், டூயல்-சேனல் ஏ.பி.எஸ். மற்றும் செமி-டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் போன்ற அம்சங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த மோட்டார்சைக்கிளில் 649சிசி, பேரலல்-டுவின் என்ஜின் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
இந்த யூனிட் 67bhp பவர் மற்றும் 64Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. மேலும் இத்துடன் 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த என்ஜின் அதன் மென்மையான மற்றும் சீரான ஆற்றல் விநியோகத்திற்காக அறியப்படுகிறது, இது அன்றாட சவாரிக்கு எளிதாகவும் அதே சமயம் ஈர்க்கக்கூடியதாகவும் அமைகிறது.
Z650RS-இன் முக்கிய சிறப்பம்சம் அதன் கம்பீரமான நியோ-ரெட்ரோ வடிவமைப்பு ஆகும். வட்ட வடிவ ஹெட்லைட், டூயல்-பாட் கன்சோல், டியர்-டிராப் வடிவ ஃபியூவல் டேன்க் மற்றும் நேர்த்தியான பின்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒற்றை இருக்கை ஆகியவற்றைக் கொண்டு இந்த பைக் மிகவும் அழகாகத் தெரிகிறது. தங்க நிற அலாய் வீல்கள் அதன் தோற்ற அழகை மேலும் மெருகூட்டுகின்றன.
17-இன்ச் வீல்களை கொண்டுள்ள இந்த பைக்கின் முன்புறத்தில் 41மில்லிமீட்டர் டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்க்குகளும், பின்புறத்தில் ப்ரீலோட்-அட்ஜஸ்ட் செய்யக்கூடிய மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. பிரேக்கிங்கிற்கு, இதன் டைமண்ட்-டைப் சேசிஸ் முன்புறத்தில் இரட்டை டிஸ்க்குகளையும், பின்புறத்தில் ஒற்றை டிஸ்க்கையும் பயன்படுத்துகிறது.