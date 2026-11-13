தனுசு: ராகு-கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் 2026

தனுசு ராசியினரே திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 5.12.2026 அன்று முதல் அஷ்டம ஸ்தானத்திற்குள் கேது பகவானும் தனம், வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்திற்குள் ராகு பகவானும் நுழைகிறார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் சனிபகவான் மீனம் மற்றும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார். குருபகவான் கடகம், சிம்மம், கன்னி ஆகிய ராசிகளில் பயணிப்பார்.
இரண்டாமிடமான தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்திற்கு நுழையும் ராகுவால் உங்களின் வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் ஏற்பட போகிறது. தனுசு ராசியினர் வாழ்க்கையில் செட்டிலாகும் காலம் வந்துவிட்டது.இதுவரை வேலை இன்மை மட்டும் வியாபார ஏற்ற இறக்கத்தால் பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் மன உளைச்சலை சந்தித்த நீங்கள் தாராளமான தன வரவை பார்ப்பீர்கள். உங்களின் திடீர் வளர்ச்சி அண்டை அயலார் மற்றும் உற்றார் உறவினர்கள் மத்தியில் தனி அந்தஸ்த்தை பெற்றுத்தரும். பேச்சை தொழிலாக கொண்டவர்களின் பெயர், புகழ், செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு வேலை அல்லது தொழில் மூலம் வாழ்வாதாரம் உயரும். வேற்று மத, இன அல்லது மொழி பேசுபவர்களின் நட்பு கிடைக்கும் அல்லது வாழ்க்கைத் துணை கிடைக்கலாம். அந்திய மொழியை கற்பதில் ஆர்வம் மிகும். அந்நிய மொழி பேசுபவரால் குடும்பத்தில் நிம்மதி குறைவு ஏற்படலாம். இது வாக்கு தோஷம் அதிகரிக்கும் காலம் என்பதால் பேச்சில் நிதானம் தேவை. நிறைவேறாத நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை யாருக்கும் கொடுக்கக் கூடாது. தொழில் மற்றும் உத்தியோக விசயமாக குடும்பத்தை பிரிந்து செல்ல நேரும்.
தனுசு ராசிக்கு 5,12ம் அதிபதியான செவ்வாயின் அவிட்டம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் நீண்ட நாட்களாக தடைபட்ட குல தெய்வ பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றும் முயற்சி வெற்றி தரும். இதுவரை கிடப்பில் கிடந்த பூர்வீக சொத்து தொடர்பான விசயங்களை பேசி முடிக்கும் ஆர்வம் ஏற்படும். எந்த வேலை செய்தாலும் ஆத்மார்த்த ஈடுபாட்டுடன் செய்யவிடமால் ராகு உங்களை தவறாக வழிநடத்த முயற்சிப்பார் என்பதால் ஆழ்மனதை கட்டுப்படுத்தும் யோகா, மூச்சுப் பயிற்சி, தியானம் மிக அவசியம். சிலர் குழந்தை பிறப்பிற்கு வைத்தியம் செய்யலாம். பிள்ளைகளை சொந்த பொறுப்பில் கண்காணிக்க வேண்டும். பருவ வயதினர் தவறான காதல் வலையில் சிக்காமல் மனக்கட்டுப்பாடுடன் வாழ முயற்சிக்க வேண்டும். அழகு ஆடம்பர பொருட்கள் வாங்கி வீட்டை அழகு படுத்துவீர்கள். பங்குச்சந்தையில் ஆர்வம் கூடும்.
தனுசு ராசிக்கு அஷ்டமாதிபதியான சந்திரனின் திருவோணம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் சந்திரனும் ராகுவும் பகை கிரகங்கள் என்பதால் சுப பலன்கள் குறைவாகவும் அசுப பலன்கள் அதிகமாகவும் இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு விபரீத ராஜயோகம் செயல்பட்டு லாட்டரி, ரேஸ், பங்குச் சந்தை, இன்சூரன்ஸ் உயில் சொத்து மூலம் ஆதாயம் கிட்டும். ஆயுள் பயத்தை அதிகரிக்கும் நோய் தாக்கம் ஏற்ப்படலாம். அல்லது பரம்பரை நோய்களான சர்க்கரை, BP அறிகுறி தென்படலாம். வண்டி வாகனங்களில் நீண்ட தூர பிரயாணம் செய்யும் போது கவனம் தேவை. திருமண வாழ்க்கையில் நெருடல், மன வேதனை, களத்திரத்துடன் பிரச்சனை இருக்கும். தவறான வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்து எடுப்பது அல்லது வாழ்நாள் முழுவதும் மன வேதனை தரும் மறு விவாகம் ஏற்படும். எனவே சிந்தனையில் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
தனுசு ராசிக்கு பாக்ய ஸ்தான அதிபதியான சூரியனின் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் எந்த வகையில் யார் மூலம் பிரச்சனை வரும் என்று யோசிக்க முடியாத வகையில் ஒரு பிரச்சனை முடியும் முன்பு அடுத்த பிரச்சனை உருவாகும் என்பதால் பொறுமை, சகிப்புதன்மையுடன் இருக்க வேண்டும்.பெரிய நிர்வாகப் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் தவறான ஒப்பந்தத்திற்கு கையெழுத்திடுவது, மதிப்பு குறைவான சொத்திற்கு அதிக கடன் கொடுப்பது போன்ற செயல்களில் பிரச்சனையை தாமாகவே தேடிக் கொள்வார்கள். நிர்வாகிகள் மனக் கட்டுப்பாட்டை கடைபிடிப்பது அவசியம்.குழந்தை பாக்கியத்தில் கால தாமதம் ஏற்படும். கண், இருதயம் தொடர்பான அறுவை சிகிச்சையில் ஏற்பட்ட தடை தாமதம் விலகி சிகிச்சை வெற்றியடையும். உங்கள் ஆழ் மனதில் இனம் புரியாத கவலை மனசஞ்சலம் அதிகரிக்கும்.
வயோதிகர்களுக்கு ஆயுள் பற்றிய சிந்தனை மிகுதியாகும். எந்த வேலை செய்தாலும் மன நிறைவு இருக்காது. பொய்யான வதந்திகளால் பெயர் கெடும். அவமானம் தேடி வரும். நேரத்திற்கு உண்ண உறங்க முடியாமல் வெறுமை உணர்வு உங்களை ஆட்டுவிக்கும். சுக போகத்தை கூட மனக் கஷ்டத்துடனேயே அனுபவிக்க நேரும்.வாழ்வின் நடந்த பல்வேறு அவமானங்களை நினைத்து மனம் வெறுத்து சிலர் இல்வாழ்க்கையில் இருந்து விடுபட்டு சந்நியாச மனநிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். தனியாக அமைதியாக இருப்பதையே மனம் விரும்பும். புதிய கோர்ட், கேஸ் பிரச்சனை உருவாகலாம். பைல்ஸ், யூரினரி இன்பெக்சன், கல்லடைப்பு, ஹெர்னியா போன்ற அடிவயிறு மற்றும் கழிவு உறுப்புகள் தொடர்பான உடல் உபாதைகளை அதிகப்படுத்துவர் என்பதால் உடல் ஆரோக்கியத்தில் மிகுந்த கவனம் தேவை. ஆக மொத்தத்தில் கேது பகவான் உங்களை சந்நியாச நிலைக்கு தள்ளுவதில் மிகவும் கவனமாக இருப்பார். மனிதன் பிறக்கும் போது பிரச்சனையும் உடன் பிறந்தது என்பதால் கடவுள் நம்பிக்கையுடன் சந்தோசமாக வாழ கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
தனுசு ராசிக்கு 7,10ம் அதிபதியான புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிதானமற்ற நிலையில் இருக்கும். அதிக பணம் வரும் போது துள்ளிக் குதிக்க கூடாது. நஷ்டம் ஏற்படும் போது மனம் உடைந்து உட்காரவும் கூடாது. ஏற்றம் இறக்கம் நிறைந்த மனித வாழ்க்கையில் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை வரவழைத்துக் கொண்டால் எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதிக லாபத்திற்கு ஆசைப்பட்டு கண் இமைக்கும் நேரத்தில் தவறான தொழில் முதலீட்டில் ஈடுபட நேரும். தொழில் தொடர்பான புதிய முயற்சிகளில் மிகுந்த கவனம் தேவை. உடன் வேலை பார்ப்பவர்கள் தாங்கள் செய்த தவறை உங்கள் மேல் திருப்பி விடலாம்.மேலதிகாரிகளிடம் அனுசரித்து செல்வதன் மூலம் பிரச்சனை இல்லாமல் இந்த காலகட்டத்தை கடக்க முடியும்.
தனுசு ராசிக்கு 2,3ம் அதிபதியான சனியின் பூசம் நட்சத்திரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சுரிக்கும் காலம் தைரியமும் தன்நம்பிக்கையும் உங்களை நல்ல முறையில் வழிநடத்தும் என்பதால் தேவையற்ற மனசஞ்சலத்தை வளர்க்க கூடாது. ஒரு சிலருக்கு பழைய லோனை அதிகரிக்க வேண்டிய குழ்நிலை ஏற்படலாம் அல்லது புதிதாக லோன் போடலாம். ஆவணங்கள் தொடர்பான விசயங்களில் மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாருக்கும் ஜாமீன் போடக்கூடாது. கடனால் கவலை ஏற்படும்.மிகக் குறிப்பாக உங்கள் இளைய சகோதர் மற்றும் தாய்மாமன் வகையில் சொத்து மற்றும் பாகப்பிரிவினை தொடர்பான வம்பு வழக்கு உங்களை காயப்படுத்தும். இது போன்ற மன சஞ்சலத்தினால் வீட்டை அல்லது தொழில் நிறுவனத்தை கூட மாற்றுவீர்கள் எனவே ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் முன்பு பலமுறை படித்து பார்த்த பிறகே கையெழுத்து இட வேண்டும்.
தனுசு ராசி அதிபதி மற்றும் நான்காம் அதிபதியான குருவின் புனர்பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் வாடகை வீட்டில் குடி இருப்பவர்கள் குடியிருக்கும் வீட்டை சகாய விலைக்கு வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் விலங்குகளை கவனமாக பராமரிக்க வேண்டும். தாயின் அன்பும் ஆதரவும் நல் ஆசியும் கிட்டும். தாயாருக்கு உடல் ரீதியான தொந்தரவுகள் இருக்கும்.பூர்வீக சொத்து அல்லது தாய் வழி சொத்து வீடு, கட்டிடம் நிலம் போன்றவற்றில் வில்லங்கம் எல்லைத் தகராறு அவற்றின் பத்திரம் மற்றும் பட்டா போன்ற வற்றில் குழப்பங்கள் இருக்கும். அல்லது பாகப்பிரிவினையால் மன சங்கடம் அதிகரிக்கும். பழைய வாகனத்தை கொடுத்து புதிய இரண்டு சக்கர, நான்கு சக்கர வெள்ளை நிற சொகுசு வாகனம் வாங்குவீர்கள்.
எட்டாமிட கேதுவின் வலையில் இருந்து விடுபட ஜென்ம நட்சத்திர நாளில் விநாயகருக்கு நல்லெண்ணெய் விளக்கேற்றி கொள்ளு தானம் தரவும். சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம் இருந்து விநாயகர் அஷ்டோத்திரம் மற்றும் விநாயகர் அகவல் படிக்க பொருளாதார மேன்மை உண்டாகும்.