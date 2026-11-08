மேஷம்- 2026 வார ராசிபலன் 8.11.2026 முதல் 14.11.2026 வரை

எதிர் நீச்சல் போட்டு பெற்றி பெறும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் பஞ்சம ஸ்தானத்தில் குரு மற்றும் கேதுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். அமோகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். தைரியம் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். புத்தி சாதுர்யத்தால் சில காரியங்களை சாதிப்பீர்கள். பிறர் புகழ வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சமூக சேவை புரிப வர்களுக்கு அனுகூலமான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். முதலீட்டாளர்களுக்கு வெளியூர் அல்லது வெளிமாநில வேலை தொடர்புகளால் ஆதாயம் உண்டு. வாகனத்தில் பழுது நீக்கம் செய்வீர்கள். ஆரோக்கிய முன்னேற்றம் மனதை மகிழ்விக்கும். 10.11.2026 அன்று அதிகாலை 2.48 முதல் 12.11.2026 அன்று அதிகாலை 2.19 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் கணவன் மனைவி விசயத்தில் சம்பந்தமில்லாத நபர்களின் குறுக்கீடு வரலாம். புதிய முயற்சியைத் தவிர்க்கவும். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனம் தேவை. அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு தலைமையிட ஆதரவு உண்டு. இல்லத்தில் சுப நிகழ்வுகள் வரலாம். சஷ்டி விரதம் இருந்து தினமும் கந்த சஷ்டி கவசம் படிக்கவும்.