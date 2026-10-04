மேஷம்- 2026 வார ராசிபலன் 4.10.2026 முதல் 10.10.2026 வரை

வாழ்க்கையில் செட்டிலாகும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாயும் 9,12ம் அதிபதி குருவும் சுகஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால் கடந்த கால மனச் சோர்வுகள் நீங்கும். திடமான எண்ணத்தோடு அனைத்து காரியத்தையும் எளிதாக முடிப்பீர்கள். அடிப்படை வாழ்வாதாரத்திற்குப் போராடியவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். வெளியூர், வெளிநாட்டு வேலை தொழில் முயற்சியில் சாதகமான பலன் உண்டு. சிலருக்கு வெளிநாட்டு குடியுரிமை கிடைக்கும். எதிர்காலத்தில் மிக அதிகப்படியான சுப பலன்களை அனுபவிக்க இது திருப்பு முனையாக அமையும். நிலையான தொழில் வேலை அமையும். தாழ்வு மனப்பான்மை குறையும். 2,7ம் அதிபதி சுக்ரன் வக்ரமடைவதால் தம்பதிகள் தொழில் நிமித்தமாக பிரிந்து வாழலாம். சொந்த வீடு வாங்க அல்லது கட்டக் கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளது. அரசு ஊழியர்கள், அரசியல்வாதிகள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். மறுதிருமணத்திற்கு நல்ல வரன் அமையும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்திற்காக சேமிப்பீர்கள். வழக்கு, விசாரணைகள் சாதகமாகும். பூர்வீகச் சொத்து பாகப்பிரிவினை தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். மஹாளய அமாவாசை அன்று துவரம் பருப்பு சாதம் தானம் வழங்கவும்.