மேஷம் - வார பலன்கள்

மேஷம்- 2026 வார ராசிபலன் 27.9.2026 முதல் 3.10.2026 வரை

எவ்வளவு லாபம் இருந்தாலும் உபரி வருமானம் இருக்காது.
Mesham
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மேஷம்

மனக்கவலைகள் அகலும் வாரம். ராசிக்கு புதன் மற்றும் சுக்ரனின் பார்வை உள்ளதால் சமுதாயத்தில் ஒரு கவுரவமான நிலையை எட்டக் கூடிய யோகமும் உயர் பதவி அதிர்ஷ்டமும் உள்ளது. வாழ்க்கைத் துணை, பிள்ளைகளுக்கு ஏற்பட்ட ஆரோக்கிய கேடு சீராகும். இயற்கை உணவுகளை உண்பதால் ஆரோக்கியத் தொல்லைகளைத் தவிர்க்க முடியும். அரசுப்பணி, வெளிநாட்டுப் பணி போன்ற விருப்பங்கள் நிறைவேறும். பணம் எனும் தனம் சமூக அங்கீகாரம், பெற்றுத் தரும். ராஜ மரியாதை கிடைக்கும். தாராள பணவரவால் கடன் பிரச்சினைகள் குறையும். நல்ல தசாபுத்தி நடைபெறும் பட்சத்தில் புதிய தொழில் தொடங்கலாம். சிலர் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் பிரச்சினை காரணமாக வேறு வேலை மாற நேரும். எவ்வளவு லாபம் இருந்தாலும் உபரி வருமானம் இருக்காது. பெண்களுக்கு மன நிம்மதியும், முன்னேற்றமும் உண்டாகும். வெற்றியை தக்க வைக்க கடுமையான முயற்சியையும் போராட்டத்தையும் அதிக உழைப்பையும் செலவிட வேண்டும். மகாளய பட்ச காலத்தில் நலிந்தவர்களுக்கு உணவு உடை தானம் வழங்கவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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