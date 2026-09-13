மேஷம் - வார பலன்கள்

மேஷம்- 2026 வார ராசிபலன் 13.9.2026 முதல் 19.9.2026 வரை

வாழ்க்கைத் துணையின் ஆரோக்கியம் சீராகும்.
Mesham
மேஷம்
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மேஷம்

எண்ணங்களும் லட்சியங்களும் ஈடேறும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் சுக ஸ்தானத்தில் நீச்சம் பெற்று குருடன் சேர்க்கை பெறுகிறார். இது நீச்சபங்க ராஜயோக அமைப்பாகும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிர்ஷ்டமான காலம் இது. அரசு வகை ஆதாயம் உண்டு. கண்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகளில் கவனம் தேவை. பயணங்களால் பயன் கிடைக்கும். சொத்து வாங்கும், விற்கும் முயற்சி ஈடேறும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். படித்து முடித்த மகனுக்கு வேலை கிடைத்து விடும். வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்கள் பூர்வீகம் வந்து செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. எதிர்பார்த்த பணம் கிடைக்கும். கடன் தொகை வெகுவாக குறையும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆரோக்கியம் சீராகும். 16.9.2026 அன்று காலை 10.49 முதல் 18.9.2026 இரவு 10.45 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் கடன் பெறுவது, கடன் கொடுப்பது, ஜாமீன் போடுவது போன்றவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். வேலை மாற்றம் செய்வதை தவிர்க்கவும். பணிபுரியும் இடத்தில் கவனச் சிதறலை தவிர்த்து பக்குவமாக நடந்து கொள்ளவும். புதிய முயற்சியில் வெற்றியும், லாபமும் பெற சிவனுக்கு பச்சைக் கற்பூர அபிசேகம் செய்து வழிபடவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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