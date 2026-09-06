மேஷம் - வார பலன்கள்

மேஷம்- வார ராசிபலன் 06.09.2026 முதல் 12.09.2026 வரை

மேலதிகாரிகளை அனுசரித்து சென்றால் பதவி உயர்வு நிச்சயம்.
Mesham
Published on

மேஷம்

பொருளாதாரம் மேன்மை உண்டாகும் வாரம். மேஷ ராசிக்கு 2,7ம் அதிபதியான சுக்கிரன் சம சப்தம ஸ்தானத்தில் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். கிரகங்களின் சாதக நிலை மாற்றம், ஏற்றத்தை தரும். தொழில் தர்மத்தை கடைபிடித்து நியாயமான முறையில் சம்பாதித்து புகழடைவீர்கள். முதலீட்டாளர்களை புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் தேடி வரும். ஏற்றுமதி, இறக்குமதி, கமிஷன், தரகு தொழில் செய்பவர்களும் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு. நம்பகமான புதிய வேலையாட்கள் கிடைப்பார்கள். சிலருக்கு தந்தையின் வாரிசு அரசு வேலை கிடைக்கும். குறைந்த உழைப்பில் நிறைந்த ஊதியம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளை அனுசரித்து சென்றால் பதவி உயர்வு நிச்சயம். சாஸ்திர ஈடுபாடு, ஆன்மீக நாட்டம் ஏற்படும். கடன் தொல்லை தீரும். திருமணத் தடை அகலும். விரும்பிய வரன் கைகூடும். முக்கியமான ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் முன்பு பல முறை படித்துப் பார்த்து வக்கீல் ஆலோசனைக்குப் பிறகு கையெழுத்திடவும். பெண்கள் கணவரிடம் வீண் வாக்குவாதத்தை தவிர்க்கவும். செவ்வாய்க் கிழமைகளில் முருகனை வழிபட நல்லது மட்டும் நடக்கும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com