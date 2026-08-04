Wi-Fi, டிவி, ஓடிடி பலன்களுடன் புது ரீசார்ஜ்களை அறிவித்த ரிலையன்ஸ் ஜியோ

இந்திய டெலிகாம் சந்தையில் முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் ஜியோ. அவ்வப்போது பயனர்களுக்கு புதிய ரீசார்ஜ்களை அறிவித்து வருகிறது. சந்தையில் மேலும், புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கவும், ஏற்கனவே உள்ள பயனர்கள் எண்ணிக்கையை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் ஜியோ 3-இன்-1 ரீசார்ஜ்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. புதிய 3-இன்-1 ரீசார்ஜ்கள், ஜியோவின் டிவி-மட்டும் மற்றும் வைபை-மட்டும் திட்டங்களின் பலன்களை ஒருங்கிணைப்பதோடு, இந்த இரு ஒருங்கிணைந்த மாதாந்திர செலவை விட குறைவாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. புதிய ஜியோ 3-இன்-1 ரீசார்ஜ், 2+1 மாதங்கள் மற்றும் 3+1 மாதங்கள் என இரண்டு கால அளவுகளில் கிடைக்கின்றன.
நீண்ட காலத் திட்டத்திற்கு முன்பணச் செலவு அதிகமாகும். இருப்பினும், 2+1 மாத திட்டத்தை விட இதன் மாதாந்திர செலவு குறைவாக உள்ளது. இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே மாதிரியான பலன்களை வழங்குகின்றன, ஆனால் 3-இன்-1 மாத சந்தாவில் பிராட்பேண்ட் வேகம் குறைவாக இருக்கும்.
புதிய ஜியோ 3-இன்-1 ரீசார்ஜ்கள், டிவி மட்டும் மற்றும் வை-பை மட்டும் சந்தா திட்டங்களுடன் அறிமுகமாகி இருக்கிறது. இந்த 3-இன்-1 ரீசார்ஜ்கள், டிவி மட்டும் மற்றும் வைபை திட்டங்களின் பலன்களை ஒன்றாக இணைக்கின்றன. இதில் இரண்டு திட்டங்கள் கிடைக்கின்றன. 2+1 மாதங்களுக்கான தொகுப்பின் விலை இந்தியாவில் ரூ. 2,122 ஆகும், இதன் மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூ. 707 ஆகும்.
மறுபுறம், 3+1 மாத பேக்கின் விலை ரூ. 2,222 ஆகும், இதற்கு மாதத்திற்கு ரூ. 555 செலவாகும். 2+1 மாத ஜியோ 3-இன்-1 சேவைத் திட்டம், 100 Mbps பிராட்பேண்ட் வேகத்துடன், 1,000-க்கும் மேற்பட்ட நேரலை டிவி சேனல்கள் மற்றும் 12 OTT தளங்களுக்கான சந்தா வழங்குகிறது.
மறுபுறம், 3+1 மாத ஆப்ஷன், அதே எண்ணிக்கையிலான OTT செயலிகள் மற்றும் நேரலை டிவி சேனல்களுக்கான அணுகலுடன் 30 Mbps வைபை வேகத்தை வழங்குகிறது.