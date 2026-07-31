விளையாட்டு

காமன்வெல்த் போட்டி: ஜூடோவில் பதக்கத்தை உறுதி செய்தார் இந்திய வீராங்கனை அஸ்மிதா டே

இந்தியா பதக்க பட்டியலில் 10-வது இடத்தில் உள்ளது. 3 தங்கம், 10 வெள்ளி, 3 வெண்கல பதக்கங்கள் வென்றுள்ளது.
Asmita Dey
அஸ்மிதா டே
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ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்கோவில் காமன்வெல்த் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இன்று ஜூடோ போட்டிகள் நடைபெற்றன.

பெண்களுக்கான காலிறுதியில் இந்திய வீராங்கனை அஸ்மிதா டே 48 கிலோ எடைப்பிரிவில் கலந்து கொண்டார். இவர் ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த ஈவா எவிங்கை 100-0 என வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

பதக்கப் பட்டியல்

அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதால், வெண்கல பதக்கம் இதன் மூலம் உறுதியாகும். அரையிறுதியில் வெற்றி பெற்றால் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவார்.

இந்தியா பதக்க பட்டியலில் 10-வது இடத்தில் உள்ளது. 3 தங்கம், 10 வெள்ளி, 3 வெண்கல பதக்கங்கள் வென்றுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா 51 தங்கப் பதக்கங்களுடன் முதல் இடத்தில் நீடிக்கிறது. இங்கிலாந்து 15 தங்கம், 30 வெள்ளிப் பதக்கங்களுடன் 2-வது இடத்தையும், கனடா 15 தங்கம், 13 வெள்ளிப் பதக்கங்களுடன் 3-வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது.

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