காமன்வெல்த்தில் இந்தியா பங்கேற்கும் போட்டிகள்: இன்று தங்கம் வெல்வாரா நீரஜ் சோப்ரா?

காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 126 பேர் கொண்ட இந்திய அணி பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது.
ஏழாவது நாள் முடிவில் இந்திய அணி 3 தங்கம், 10 வெள்ளி மற்றும் 4 வெண்கலம் என மொத்தம் 17 பதக்கங்களை வென்று பத்தாவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்நிலையில், காமன்வெல்த் விளையாட்டின் 8-வது நாளான இன்று இந்தியா பங்கேற்கும் போட்டிகள் வருமாறு:
தடகளம் : டெகத்லான் வட்டு எறிதல் - தேஜஸ்வின் சங்கர் (மாலை 3.20 மணி).
4x400 மீட்டர் கலப்பு தொடர் ஓட்டம் தகுதி சுற்று -விஷால், ராஜேஷ் ரமேஷ், ராஷ்தீப் கவுர், நீரு பதக் (மாலை 4.05).
டெகத்லான் போல் வால்ட் ( மாலை 5.00).
டெகத்லான் ஈட்டி எறிதல் (இரவு 11.30).
ஈட்டி எறிதல் இறுதிப்போட்டி - நீரஜ் சோப்ரா, ரோகித் யாதவ், யஷ்வீர் சிங் ( நள்ளிரவு 12.45).
டெகத்லான் 1,500 மீட்டர் ஓட்டம் (நள்ளிரவு 1.05).
400 மீட்டர் தடை தாண்டுதல் ஓட்டம் இறுதிப்போட்டி - சந்தோஷ் குமார் தமிழரசன், யாஷ்காஸ் பாலக் ஷா (நள்ளிரவு 1.30).
பிரீத்தி பவார்: பெண்கள் 54 கிலோ பிரிவு ( மாலை 3.15).
அங்குஷ் பங்கல்: ஆண்கள் 80 கிலோ பிரிவு ( மாலை 4.30).
ஜாஸ்மின் லம்போரியா: பெண்கள் 57 கிலோ பிரிவு (இரவு 7.15).
அருந்ததி சவுத்ரி: பெண்கள் 70 கிலோ பிரிவு (இரவு 7.30).
ஜடுமணி சிங்- ஆண்கள் 55 கிலோ பிரிவு ( இரவு 8.15).
சாக்ஷி சவுத்ரி: பெண்கள் 51 கிலோ பிரிவு (இரவு 11.30).
பிரியா கங்காஸ் - பெண்கள் 60 கிலோ பிரிவு (நள்ளிரவு 12.15).
லவ்லினா போர்கோஹைன்: பெண்கள் 75 கிலோ பிரிவு (நள்ளிரவு 12.45 ).
சச்சின் சிவாச் - ஆண்கள் 60 கிலோ பிரிவு (நள்ளிரவு 1.15 ).
நரேந்தர் பெர்வால்: ஆண்கள் 90கிலோவுக்கு மேற்பட்ட பிரிவு (நள்ளிரவு 1.30).
லான் பவுல்ஸ்: ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியா -(நவ்நீத் - தினேஷ்குமார்) பால்க் லேண்ட் தீவு மோதல் (மாலை 5.15).
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இந்தியா (நயன்மணி சைகியா ) ஜாம்பியாவுடன் மோதல் (இரவு 10.2).
இதுதவிர ஜூடோ, டிராக் சைக்கிள் பந்தயத்திலும் இந்தியர்கள் பங்கேற்கிறார்கள்.