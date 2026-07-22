இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடர்... 15 பேர் கொண்ட ஜிம்பாப்வே அணி அறிவிப்பு

இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடருக்கான அணி 15 பேர் கொண்ட அணியை ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் அறிவித்துள்ளது. புலவாயோவில் வங்கதேசத்தை எதிர்கொண்ட அணியில் இருந்து தேர்வாளர்கள் மூன்று மாற்றங்களை செய்துள்ளதாக ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தப் போட்டிகள் ஜூலை 23, 25 மற்றும் 26 ஆகிய தேதிகளில் ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் நடைபெற உள்ளன. ஆல்-ரவுண்டர் வெஸ்லி மதேவெரே அணிக்கு திரும்பியுள்ளார், அதே நேரத்தில் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டர் தஃபத்ஸ்வா சிகா தனது முதல் சர்வதேச டி20 போட்டிக்கான அழைப்பை பெற்றுள்ளார். சமீபத்திய வங்கதேச டி20 தொடரில் இருந்து அவரை விலக்கிய சிறு காயத்தில் இருந்து மீண்ட வேகப்பந்து வீச்சாளர் நியூமன் நியம்ஹூரியும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார்.
நிம்ஹூரிக்கு பதிலாக சேர்க்கப்பட்ட தனகா சிவாங்கா தனது இடத்தை தக்க வைத்து கொண்டார். ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் இணையதளத்தின்படி, இந்த மூவரும் கிளைவ் மடாண்டே, டினோடெண்டா மபோசா மற்றும் தஷிங்கா முசெகிவா ஆகியோருக்கு பதிலாக இடம் பெற்றுள்ளனர்.
வங்காளதேசத்திற்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் சிறப்பாக ஆடிய தொடரைத் தொடர்ந்து, நடப்பு ஐ.சி.சி. ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியன்களுக்கு எதிராக வலுவான பதிலடி கொடுக்க முனையும் அணியை கேப்டன் சிக்கந்தர் ரசா வழிநடத்துவார்.
ஒரேயொரு டெஸ்ட் போட்டியில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இன்னிங்ஸ் வெற்றியை பதிவுசெய்த ஜிம்பாப்வே, அதை தொடர்ந்து ஹராரேயில் நடந்த ஒருநாள் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. இருப்பினும், வங்காளதேசம் பதிலடி கொடுத்து புலவாயோவில் நடந்த டி20 தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் வென்றது.
இதற்கிடையில், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியனான இந்தியா, டி20 வடிவத்தில் ஒரு கடினமான காலகட்டத்தை சந்தித்துள்ளதுடன், தனது கடைசி ஏழு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெறாமல் உள்ளது.
அயர்லாந்துக்கு எதிரான இரண்டு டி20 போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்த இந்திய அணி, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 4-0 என்ற கணக்கில் படுதோல்வி அடைந்தது.
ஜூலை 23-ஆம் தேதி தொடங்கும் டி20 தொடரில் ஜிம்பாப்வேயை எதிர்கொள்ளும்போது, இந்திய அணி மீண்டும் எழுச்சி பெற முனைப்பில் களமிறங்குகிறது.
சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), பிரையன் பென்னட், ரியான் பர்ல், தனகா சிவாங்கா, பென் குர்ரான், பிராட் எவன்ஸ், வெஸ்லி மாதேவெரே, தடிவானாஷே மருமானி, வெலிங்டன் மசகட்சா, ரிச்சர்மன் மைகரர்பானி, நியூசிலாந்து முசரபானி, மில்டன் ஷும்பா, தஃபட்ஸ்வா சிகா
ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் (கேப்டன்), வைபவ் சூரியவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷிவம் துபே, சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், ரின்கு சிங், ஹர்ஷ் துபே, பிரின்ஸ் யாதவ், யஷ்க் தாவூர், யாஷ்க் தாவூர், யாஷ்க் தாவ், மே. பிரப்சிம்ரன் சிங் (விக்கெட் கீப்பர்), ரவி பிஷ்னோய்