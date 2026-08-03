இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு புதிய பீல்டிங் கோச்: யார் அவர்?

இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்னதாக, இந்திய ஆண்கள் அணியின் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராக டி. திலீப்பிற்குப் பதிலாக சுபதீப் கோஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சுபதீப் கோஷ் (வயது 57) இதற்கு முன்பு இந்திய மகளிர் அணியின் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராகப் பணியாற்றியுள்ளார். 2022 மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை மற்றும் 2023 மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை உள்ளிட்ட போட்டிகளின்போது அவர் அந்த அணியுடன் இருந்தார்.
அதுமட்டுமின்றி, அவர் இந்தியா ஏ (India A) அணியுடனும் பணியாற்றியுள்ளார் மற்றும் அசாம் மாநிலத்தின் சீனியர் ஆண்கள் அணிக்கும் பயிற்சியளித்துள்ளார். தனது விளையாட்டு வாழ்க்கையில் வலது கை பேட்ஸ்மேனாக இருந்த இவர், அசாம் மற்றும் ரெயில்வேஸ் அணிகளுக்காக தலா 17 முதல்-தர (first-class) மற்றும் லிஸ்ட் ஏ (List A) போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.
முன்னாள் பயிற்சியாளர் திலிப் 2021 முதல் 2024-25 பார்டர்-கவாஸ்கர் கோப்பைத் தொடர் வரை இந்திய ஆண்கள் அணியின் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராக இருந்தார். பின்னர், 2025-ல் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற இந்திய அணியின் டெஸ்ட் சுற்றுப்பயணத்தின் போது ஓராண்டு காலத்திற்கு மீண்டும் அப்பணியை ஏற்றார். அவரது ஒப்பந்தம் முடிவடைந்த பிறகு அவருக்குப் பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்படவில்லை.
இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற ஒயிட் பால் (white-ball) தொடருக்குப் பிறகு, இந்திய ஆண்கள் அணியின் உதவிப் பயிற்சியாளர் ரியான் டென் டோஷேட் (Ryan ten Doeschate) தனது பதவியிலிருந்து விலகி, கேகேஆர் (KKR) அணியின் கிரிக்கெட் உத்திப் பிரிவுத் தலைவராக (Head of Cricket Strategy) இணைந்தார்.
இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 15 அன்று காலேயிலும் (Galle), இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23 அன்று கொழும்பில் உள்ள எஸ்எஸ்சி (SSC) மைதானத்திலும் தொடங்குகின்றன.
இத்தொடருக்கு முன்னதாக, ஆகஸ்ட் 7 அன்று தொடங்கும் மூன்று நாள் பயிற்சி ஆட்டம் ஒன்றில் இந்திய அணி கொழும்பில் விளையாடவுள்ளது.