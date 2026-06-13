கிரிக்கெட்

ராகுல் டிராவிட் சாதனையை சமன் செய்த ரோகித் சர்மா

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியின் மூலம் ரோகித் சர்மா, 509 சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.
ரோகித் சர்மா
ரோகித் சர்மாரோகித் சர்மா
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இந்தியா- ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தரம்சாலாவில் நடைபெற்று வருகிறது. மழை குறுக்கீடு செய்ததால், போட்டி 25 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டிக்கான இந்திய அணியில் ரோகித் சர்மா இடம் பிடித்துள்ளார். இது அவருடைய 283-வது ஒருநாள் போட்டியாகும்.

ராகுல் டிராவிட் சாதனை சமன்

அத்துடன் (67 டெஸ்ட், 159 டி20) இது அவருடைய 509-வது சர்வதேச போட்டியாகும். இதன் மூலம் இந்திய அணிக்காக அதிக சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி ராகுல் டிராவிட் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.

சச்சின் தெண்டுல்கர் முதலிடம்

சச்சின் தெண்டுல்கர் 664 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி முதலிடத்தில் உள்ளார். விராட் கோலி 559 போட்டிகளில் விளையாடி 2-வது இடத்தில் உள்ளார். எம்.எஸ். தோனி 538 போட்டிகளுடன் 3-வது இடத்தில் உள்ளார்.

Rohit sharma
ரோகித் சர்மா
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ராகுல் டிராவிட்
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