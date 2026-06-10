கிரிக்கெட்

ஆப்கானிஸ்தான் தொடரில் கோலியை தொடர்ந்து ஹர்திக்கும் விலகல்: ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

விராட் கோலிக்கு பதிலாக ஜெய்ஸ்வால் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டார்.
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ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் சுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி களமிறங்குகிறது.

இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி வரும் 13-ம் தேதி தர்மசாலாவில் நடைபெறுகிறது. 2-வது ஒருநாள் போட்டி 17-ம் தேதியும் 3-வது ஒருநாள் போட்டி 20-ம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது.

இதற்கிடையே, ஐபிஎல் தொடரின்போது ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு காரணமாக விராட் கோலி ஒருநாள் தொடரில் இருந்து விலகினார். அவருக்கு பதிலாக ஜெய்ஸ்வால் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில், ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இருந்து நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டரான ஹர்திக் பாண்ட்யா தசைப்பிடிப்பு காரணமாக விலகியதாக தகவல் வெளியானது.

விராட் கோலியைத் தொடர்ந்து ஹர்திக் பாண்ட்யாவும் விலகியுள்ளது இந்திய ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Hardik Pandya
ஹர்திக் பாண்ட்யா
Afghanistan
ஒருநாள் தொடர்
ODI Series
ஆப்கானிஸ்தான்
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