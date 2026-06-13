விளையாட்டு

இந்திய அணியில் தோனிக்கு புது பதவி? BCCI-யின் மாஸ்டர் பிளான்: ரசிகர்களுக்கு பெரிய சம்பவம் காத்திருக்கு!

"பிசிசிஐ தரப்பிலோ அல்லது தோனி தரப்பிலோ இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமான எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை"
A New Role for Dhoni in the Indian Team?
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இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தற்போதைய தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீருடன் இணைந்து, முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனியை மீண்டும் இந்திய அணியின் மெண்டராக கொண்டு வர பிசிசிஐ தீவிரம் காட்டி வருவதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த சில ஐசிசி தொடர்களில் இந்திய அணி நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் சந்திக்கும் சவால்களைச் சமாளிக்கவும், இளம் வீரர்களுக்கு இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை எப்படிக் கையாள்வது என்று வழிகாட்டவும் தோனி போன்ற ஒரு அனுபவமிக்க ஜாம்பவான் தேவை என பிசிசிஐ கருதுகிறது. குறிப்பாக, 2027-ஆம் ஆண்டு நடக்கவிருக்கும் ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரை மனதில் வைத்து இந்த நீண்ட கால திட்டம் தீட்டப்பட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

தற்போது இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக கௌதம் கம்பீர் செயல்பட்டு வருகிறார்."தோனியும் கம்பீரும் களம் கண்டால் இந்திய கிரிக்கெட்டில் புதிய அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழும்" என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தாலும், இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் வெவ்வேறு கிரிக்கெட் சித்தாந்தங்கள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் காரணமாக, இந்த பொறுப்பை தோனி ஏற்பாரா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், இவர்கள் இருவரும் இணைந்தால் இந்திய அணியின் வியூகங்கள் மற்றும் மனோபலம் சர்வதேச அளவில் அசைக்க முடியாததாக மாறும் என கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

இதற்கு முன்பு, 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் போது தோனி இந்திய அணியின் மெண்டராக தற்காலிகமாகச் செயல்பட்டார். அப்போது, விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணிக்கு அவர் வழிகாட்டினார். தற்போது மீண்டும் அவரை முழுநேர அல்லது பெரிய தொடர்களுக்கான மெண்டராக கொண்டு வர பிசிசிஐ செயலாளர் ஜெய் ஷா தலைமையிலான குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகத் தெரிகிறது.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, தோனி பொதுவாகக் கேமரா வெளிச்சம் மற்றும் ஊடகங்களில் இருந்து விலகியே இருக்க விரும்புகிறார். எனவே, அவர் இந்த பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வாரா என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது. இதுகுறித்த முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் ரகசியமாக நடந்து வருவதால், பிசிசிஐ தரப்பிலோ அல்லது தோனி தரப்பிலோ இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமான எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. ஒருவேளை தோனி இந்த மெண்டர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டால், அது இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை

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