கேட்ட வரம் அருளும் சிறுவாச்சூர் மதுரகாளியம்மன்

தமிழகத்தில் புகழ்பெற்ற சக்தி தலங்களில் பெரம்பலூர் மாவட்டம் சிறுவாச்சூரில் எழுந்தருளியிருக்கும் மதுரகாளியம்மன் திருக்கோவில் மிகவும் தனித்துவமானது. நாடு முழுவதிலும் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தங்களின் துன்பங்கள் நீங்கவும், நியாயமான கோரிக்கைகள் நிறைவேறவும் இந்த அம்மனை நாடி வருகிறார்கள்.
இக்கோவிலின் மிக முக்கிய அம்சமே இதன் நடை திறக்கப்படும் நாட்கள்தான். வாரத்தின் திங்கள் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டுமே திருக்கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள், அபிஷேகங்கள் நடைபெறும். மற்ற நாட்களில் அம்மன் இங்கிருப்பதில்லை என்பது பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாகப் பின்பற்றப்படும் ஆன்மீக நம்பிக்கையாகும்.
கண்ணகியின் உக்கிர தணிப்பும் செல்லியம்மனின் கதையும் இக்கோவிலின் தோற்றத்திற்கு பின்னணியில் சுவாரசியமான புராண வரலாற்று நிகழ்வு ஒன்று உள்ளது.
மதுரையை எரித்த கண்ணகியின் சீற்றத்தைத் தணிக்க, காளிதேவி அவளுக்கு துணையாக நின்றாள். பின்னர், தன் உக்கிரம் தணிந்து அமைதி பெற காளிதேவி தேர்ந்தெடுத்த இடமே இந்த சிறுவாச்சூர்.
அக்காலத்தில் சிறுவாச்சூரில் ‘செல்லியம்மன்’ என்ற துஷ்ட தேவதை ஆதிக்கம் செலுத்தி, மக்களுக்கு பல துன்பங்களை அளித்து வந்தது.
மதுரகாளி அம்மன் தன் தெய்வீகச் சக்தியால் செல்லியம்மனின் துஷ்ட சக்திகளை அடக்கி, அவ்வூர் மக்களை காத்தாள். தன் தவறை உணர்ந்த செல்லியம்மன், தான் குடியிருந்த இடத்தில் மதுரகாளி அம்மன் எழுந்தருள வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டாள்.
அதற்கு இசைந்த மதுரகாளி அம்மன், “திங்கள் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் நான் இங்கு தங்கி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பேன். மற்ற நாட்களில் நீயே இத்தலத்தின் அதிபதியாக இருப்பாய்” என வாக்களித்தாள். இதனாலேயே வாரத்தில் இரு நாட்கள் மட்டுமே இக்கோவில் நடை திறக்கப்படுகிறது.
சிறுவாச்சூர் மதுரகாளியம்மன், தன்னை நம்பி வரும் பக்தர்களுக்கு கேட்ட வரங்களை அள்ளி கொடுக்கும் வள்ளலாக திகழ்கிறாள். இக்கோவிலில் மாவிளக்கு ஏற்றி வழிபடுவது மிகச்சிறந்த நேர்த்திக்கடனாக கருதப்படுகிறது. நோய்கள் தீரவும், குடும்பத்தில் அமைதி நிலவவும் பக்தர்கள் மாவிளக்கிட்டு அம்மனின் அருளை பெறுகின்றனர்.
துஷ்ட சக்திகளின் பயம், எதிரிகளால் ஏற்படும் இடையூறுகள், செய்வினை தோஷங்கள் அனைத்தும் மதுரகாளி அம்மனை தரிசித்த மாத்திரத்திலேயே விலகிவிடும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. வேண்டிய கோரிக்கைகள் நிறைவேறியவுடன், பக்தர்கள் கோவில் வளாகத்திலேயே சர்க்கரை பொங்கலிட்டு நேர்த்திக் கடனை செலுத்துகின்றனர்.
திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திருச்சியிலிருந்து சுமார் 45 கி.மீ. தொலைவிலும், பெரம்பலூரில் இருந்து 8 கி.மீ. தொலைவிலும் இத்தலம் அமைந்து உள்ளது.
திருச்சி மற்றும் பெரம்பலூர் பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து சிறுவாச்சூர் செல்ல ஏராளமான அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்து வசதிகள் உள்ளன.