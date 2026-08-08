உலகம்

இந்திய பொருட்களுக்கு 100% வரி: அமெரிக்க செனட் சபையில் மசோதா நிறைவேற்றம்

உக்ரைன் போர் தொடங்கியதில் இருந்து இந்தியா மலிவு விலையில் ரஷ்யாவிடமிருந்து அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்து வருகிறது.
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ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளுக்கு 100 சதவீத வரி விதிக்கும் அதிகாரம் அளிக்கும் புதிய தடைகள் மசோதாவிற்கு அமெரிக்க செனட் சபை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த மசோதாவுக்கு லிண்ட்சே ஓ.கிரஹாம் ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் தடைகள் சட்டம் 2026 எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. செனட் சபையில் 86-11 என்ற வாக்கு வித்தியாசத்தில் இது நிறைவேறியுள்ளது.

பாதிக்கப்படும் நாடுகள்

ரஷ்யாவின் ஆற்றல் வளங்களை அதிகம் வாங்கும் முதன்மை 5 நாடுகளை இலக்காகக் கொண்டு இந்த மசோதா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்தியா, சீனா, அஜர்பைஜான், ஹங்கேரி மற்றும் ஸ்லோவாக்கியா ஆகிய நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. உக்ரைன் மீதான போரை நிறுத்துவதற்கும், ரஷ்யாவிற்கான நிதி ஆதாரங்களை முடக்குவதற்கும், இந்த நாடுகளின் ஏற்றுமதி பொருட்கள் மீது 100% வரை வரிகளை விதிக்க அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பிற்கு இம்மசோதா முழு அதிகாரம் அளிக்கிறது.

ஈரான் தடைகள் நீட்டிப்பு

ரஷ்யா மீதான கட்டுப்பாடுகளுடன் சேர்த்து, 1996-ஆம் ஆண்டின் ஈரான் தடைகள் சட்டத்தையும் 2031 வரை நீட்டிக்க இதில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவிற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்

உக்ரைன் போர் தொடங்கியதில் இருந்து இந்தியா மலிவு விலையில் ரஷ்யாவிடமிருந்து அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்து வருகிறது. அமெரிக்க செனட்டின் இந்த நடவடிக்கை இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக உறவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

ஏற்றுமதிச் செலவு உயர்வு

அமெரிக்காவிற்கு இந்தியா ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு 100% வரி விதிக்கப்பட்டால், இந்தியப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்து அமெரிக்கச் சந்தையில் கடும் போட்டி நிலவலைச் சந்திக்க நேரிடும்.

அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை

செனட் சபையில் ஒப்புதல் பெற்றுள்ள இம்மசோதா, பிரதிநிதிகள் சபையின் பரிசீலனைக்கு அனுப்பப்படும். அவர்கள் ஆகஸ்ட் 31 அன்று மீண்டும் கூடும்போது இந்த மசோதா மீது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு, ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால் குடியரசுத் தலைவரின் கையொப்பத்திற்கு அனுப்பப்படும்.

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